Unire voluntară sau dispariție lentă? Ce se întâmplă cu cele 27 de comune pitice din Nord-Est

Noul Guvern a pornit , deocamndata cu o ofensivă de imagine, o acțiune numită „START Reforma Administrativă: asociere și comasare voluntară” , legată Măsura 5 din Programul de Guvernare 2026-2028. Actul care o pornește este Ordinul ministrului Dezvoltării nr. 1.334 din 21 octombrie, publicat în Monitorul Oficial nr. 891 din 23 octombrie.

Ordinul nu unește și nu desființează nicio comună. El stabilește doar cine discută: un Grup de lucru la minister, din 6 oameni – ministrul Marcel-Alexandru Stoica, președinta Institutului Național de Administrație și directori din administrație publică și dezvoltare regională – și, în fiecare județ, un subgrup din 3 oameni – președintele Consiliului Județean, prefectul și președintele filialei județene a Asociației Comunelor – numit prin ordin al prefectului în 5 zile, adică până pe 28 octombrie. Evident, în multe județe, cu prefecți noi.

Ținta primei etape sunt cele 429 de UAT-uri cu până la 1.500 de locuitori din toată țara, care ar avea prioritate la finanțare dacă acceptă. Ministrul a anunțat că se pregătesc stimulente – facilități și programe de investiții, potrivit declarațiilor de la preluarea mandatului. Orice unire reală rămâne însă condiționată de lege și referendum local.

Nord-Estul, în cifre: 26 de comune sub prag

Potrivit datelor din statistici sau după cele care arată numărul populației după domiciliu am avea următoarele comune care s-ar ”califica” să fie chemate la discuții, pe județe.

Vaslui – 7 comune, cel mai afectat din regiune

Blăgești – 1.178, Bogdănița – 1.292, Bogdana – 1.313, Ibănești – 1.317, Alexandru Vlahuță – 1.333, Arsura – 1.416, Pogonești – 1.430,.

Iași – 6 comune

Cucuteni – 1.103, Drăgușeni – 1.217, Roșcani, Grozești, Costești plus Ipatelei

Suceava – 5 comune

Bălăceana, Mușenița, Breaza, Ciocănești și Coșna,.

Neamț – 4 comune

Pâncești – 1.384, Poienari – 1.463, Văleni – 1.469, Drăgănești – 1.475,

Bacău – 2 comune

Itești – 1.374, Oncești – 1.406,

Botoșani – 2 comune sub 1.500

Adășeni – 1.328, Dimăcheni – 1.338.

Împreună, cele șase județe adună circa 26 de UAT-uri – doar ~6% din totalul național, mult sub Alba cu peste 20 sau Cluj cu 27.

Ce ar putea însemna, concret, asocierea sau comasarea

Asocierea păstrează comunele, dar pune în comun oameni și costuri: contabil, jurist, achiziții, urbanism la nivel de zonă. Nu schimbă granițe și nu cere referendum, iar primăria din sat rămâne deschisă.

Comasarea face din două comune una singură: un primar, un buget, un consiliu. Programul promite puncte locale de servicii menținute o perioadă și bonusuri de investiții, dar fuziunea se face numai prin lege, după referendum în fiecare comună.

Pentru oameni, asocierea poate însemna acte mai repede, comasarea – administrație mai ieftină, dar ghișeu mai departe. În comunele sub 1.500 de locuitori apare și tăierea viceprimarului și plafonarea aparatului propriu.

Miza discuțiilor care încep acum nu este câte comune dispar până pe 28 octombrie – niciuna nu dispare prin ordin –, ci câte primării mici acceptă să lucreze împreună și câte vor merge până la referendum pentru unire.

Valentin Bălănescu