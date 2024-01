În acest weekend aveţi de ales între concert Iustin Parachiv – Vocea României, stand-up comedy şi o serie de expoziţii la muzee şi galerii de artă.

Sâmbătă, 6 ianuarie, de la ora 17:00, la The Library Bar din Central Plaza Hotel, are loc primul concert din acest an, cel al lui Iustin Paraschiv, câștigător al emisiunii „Vocea României”. Iustin este fiul regretatului părinte al Garnizoanei Piatra-Neamț, preot militar Cristian Paraschiv, cel care l-a îndrumat către muzică.

Iustin Paraschiv a întors toate cele patru scaune ale juraţilor, la doar 18 ani, cu piesa ”Dancing on my Own”, o melodie care i-a pus în evidență timbrul vocal deosebit. A fost în echipa îndrăgitului cântăreţ Smiley.

„Vă invităm să pășim împreună în acest început de an, să împărtășim emoția pură a muzicii și să creăm amintiri memorabile, sărbătorind și celebrând armonia perfectă a vieții”, spun organizatorii.

Tot la Library Bar, de la ora 20:00, va fi un spectacol stand up comedy cu Gabriel Gherghe, Mane Voicu şi Edi Vacariu, intitulat „Ieșiți în oraș”.

„S-au aranjat, și-au pregătit cele mai bune glume și vă invită să

„Ieșiți în oraș”! Gabriel Gherghe, Mane Voicu și Edi Vacariu vin de la clubul de comedie The Fool și ți-au pregătit un show de stand-up că tu să te bucuri de o seară cu râs și voie bună.

I-ai văzut la iUmor, StandUpRevolution, ComedyCentral sau pe Youtube iar acum îi poți vedea într-un show live!” este invitaţia organizatorilor acestui eveniment.

Pentru cei care apreciază muzeele şi în acest weekend, între orele 9:00 – 17:00, puteţi vizita la Muzeul de Ştiinţe Naturale expoziţia „Mirodenii cu gust”.

Salonul de iarnă de la Galeriile Lascăr Vorel din Piatra-Neamţ rămâne deschis publicului până pe 31 ianuarie 2024. Cei 25 de expozanți aduc în faţa publicului iubitor de artă creații ulei şi acrilic pe pânză, acuarelă, tempera, grafică, tapiserie, tehnică mixtă şi ceramică pictată.

Acesta este ultimul weekend în care mai puteţi vizita Bienala Naţională de artă plastică „Lascăr Vorel”, la Muzeul de Artă din Piatra-Neamţ, care se va închide pe 7 ianuarie. „Timp de două luni, prestigioasa manifestare națională de artă plastică a adus la Piatra-Neamț artiști contemporani profesioniști: pictori, sculptori și graficieni, absolvenți ai universităților de artă, membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din România.

Pe simezele Muzeului de Artă Piatra-Neamț sunt expuse peste 100 de lucrări, realizate de artiști din țară, cu abordări tehnice diferite și multiple interpretări de factură experimentală. Ca dovadă a importanţei pe care a dobândit-o Bienala de la Piatra-Neamţ, artiştii premiaţi şi nominalizaţi la ediţiile precedente revin și în acest an pe simeze”, precizează Complexul Muzeal Naţional Piatra-Neamţ.

Angela Croitoru