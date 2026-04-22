Undă verde pentru procesul primului deces cauzat de stupefiante în Neamț

Curtea de Apel Bacău s-a pronunțat definitiv pe procedura de cameră preliminară în procesul elevei de 16 ani, din București, care a murit de la o supradoză în casa unui tânăr din Dumbrava Roșie (amănunte aici și aici). Chiar dacă dosarul a ajuns în instanță destul de repede, circa un an de la data tragediei, prima etapă a procesului, procedura de cameră preliminară, în care se verifică legalitatea actului de inculpare și a administrării probelor, a durat aproximativ doi ani deoarece la un moment dat procedura a fost reluată la instanța de fond, Tribunalul Neamț.

Prin decizia din 20 aprilie Curtea a decis începerea dezbaterilor la fond, iar hotărârea este definitivă. „Respinge, ca fiind neîntemeiată, contestația formulată de inculpatul G. M. L. împotriva Încheierii nr. 431/CP din 14.11.2025 pronunțată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Neamț în dosarul nr. 1311/103/2024/a1* În temeiul art. 275 alin. 2 Cod de procedură penală obligă contestatorul inculpat la plata sumei de 500 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. În temeiul art. 275 alin. 6 Cod de procedură penală, onorariul avocaților desemnați din oficiu, în cuantum de 956 lei fiecare, este suportat din fondurile Ministerului Justiției. Definitivă”, se arată în hotărârea Curții din 20 aprilie 2026. Urmează stabilirea datei primei înfățișări, iar dacă nimeni nu solicită și nu obține o decizie ca judecata să fie secretă, înfățișările vor fi publice.

Tragedia a avut loc pe 31 iulie 2023 când o adolescentă de 16 ani, din București, a venit cu trenul la Piatra Neamț pentru a participa la conferința Piatra Neamț – Model United Nations (MUN). Nu a mai ajuns la locul la care avea asigurată cazare ci a fost preluată de gară de un tânăr de 19 ani, din Dumbrava Roșie, pe care-l cunoscuse de ceva vreme pe internet. Pe drum au fost achiziționate stupefiante care au fost consumate aproape spre miezul nopții. La scurt timp adolescenta a suferit o puternică hemoragie și chiar dacă mama acuzatului a solicitat ajutor prin numărul unic de urgență 112, tânăra s-a stins din viață la scurt timp.

Cercetările ulterioare au concluzionat decesul a fost cauzat și s-a datorat consumului de stupefiante. La acel moment a fost privat de libertate tânărul în casa căruia a avut loc tragedia, apoi a fost plasat sub control judiciar. Pentru că nu a respectat condițiile impuse, a ajuns din nou după gratii, iar ultima măsură preventivă, controlul judiciar a expirat (amănunte aici), astfel că bărbatul va fi judecat în stare de libertate