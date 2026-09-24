Una din trei case de asigurări din Regiunea Nord-Est ar putea avea director nou

Trei case de asigurări de sănătate din regiunea Nord-Est au intrat în runda a doua a concursului pentru ocuparea posturilor de director general (amănunte aici ). Conform datelor oficiale pentru instituția din județul Neamț a fost un singur candidat, la fel și pentru Suceava, în timp ce la Vaslui au intrat în cursă trei doritori. Candidatul pentru instituția nemțeană nu a reușit să obțină minim 70 de puncte pentru accederea la proba a doua, interviul. Cu nota 64,8, candidatul a fost respins.

Aceeași situație s-a înregistrat și pentru Suceava, iar cel înscris în cursă a fost notat cu 64,2 puncte, astfel că nu poate accede la ultima probă, interviul. În schimb, pentru șefia Casei de Asigurări de Sănătate Vaslui au fost trei persoane, iar două dintre acestea intră în runda finală. Asta deoarece au obținut note de trecere, 73,6, respectiv 74,2. Unul a fost respins după ce a obținut un punctaj inferior notei 7, respectiv 67 de puncte. Rezultatele pot fi contestate până pe 23 septembrie, la ora 17:00. „Rezultatele contestațiilor se afișează în data de 24.09.2026 la sediul CNAS și pe pagina de internet a instituției la rubrica „Posturi vacante””, anunță Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

În luna iunie a avut loc prima rundă a concursului care s-a desfășurat la nivel național, pentru toate casele de asigurări de sănătate din țară. Cum la mai multe instituții candidații au fost respinși, a fost organizată o a doua rundă pentru 23 de case teritoriale care au rămas fără director cu concurs, inclusiv Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești (CAS AOPSNAJ). De această dată, din cei 24 de candidați care au trecut de proba dosarului 3 au absentat, 12 au fost respinși, iar 9 au obținut note de trecere, cuprinse între 71,2 puncte și cel mult 77,2.

FOTO cnas.ro