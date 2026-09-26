Un zăneștean „a evadat „…la o cafenea. Ce riscă, acum, pentru că a fost și agresiv cu oamenii legii?!

Un bărbat din comuna Zănești, ce se afla în arest preventiv la domiciliu, a luat o decizie care îi poate mări pedeapsa privativă de libertate de la 6 luni, până la 3 ani sau de la 1 la 5 ani.

Bărbatul a părăsit locuința și a mers la o cafenea din apropierea casei, dar a avut ghinionul să fie căutat de oamenii legii chiar atunci. Prins în flagrant, în timp ce se distra la cafenea, omul a refuzat să coopereze și a devenit agresiv cu oamenii în uniformă ceea ce transformă evadarea sa, din arestul de acasă la cafenea, într-o faptă cu circumstanțe agravante.

Iată cum au stat lucrurile, din perspectiva IPJ Neamț:

„La data de 25 septembrie a.c., în jurul orei 21:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săvinești, fiind în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, privind verificarea respectarea măsurii arestului la domiciliu, s-au deplasat la locuința unui bărbat de 35 de ani, din Zănești.

Ajunși la domiciliul inculpatului, față de care anterior a fost dispusă măsura arestului la domiciliu, s-a constatat că, la adresă în cauză nu răspunde nicio persoană, iar inculpatul, fiind apelat telefonic, pe numărul de telefon pus la dispoziție, nu a răspuns.

În continuare, s-a procedat la efectuarea de investigații în vederea depistării acestuia.

Bărbatul în cauză a fost depistat la o cafenea, din Zănești.

Acestuia i s-a solicitat să se conformeze solicitărilor organelor de poliție, acesta devenind agitat fizic și agresiv verbal față de polițiști și persoanele de față, motiv pentru care s-a procedat la încătușarea acestuia și conducerea la sediul Secției de Poliție Rurală Săvinești.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evadare, față de bărbatul în cauză fiind dispusă măsura reținerii pentru 24h”.

Angela Croitoru