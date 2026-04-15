Un tânăr motociclist, de 20 de ani, a murit într-un accident

de Croitoru Angela

Un tânăr de numai 20 de ani din comuna Doljești, județul Neamț și-a pierdut viața, în urma unui accident produs astăzi, 15 aprilie. Aflat pe motocicletă, tânărul s-a angajat în depășirea unei autoutilitare, asigurându-se corespunzător, spun polițiștii romașcani.

Un tânăr motociclist, de 20 de ani, a murit într-un accidentÎn urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în timp ce un bărbat, în vârstă de 49 de ani, din aceeași localitate, conducea o autoutilitară pe DJ 207K, în localitatea Doljești, nu s-ar fi asigurat corespunzător la schimbarea direcției de deplasare spre stânga, intrând în coliziune cu o motocicletă condusă de un tânăr de 20 de ani, din aceeași localitate, care era angajat în depășirea autoutilitarei.

Din nefericire, în urma evenimentului rutier a rezultat decesul tânărului.

Conducătorul autoutilitarei a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ„, a transmis agent principal Andreea Atomei, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Foto: ISU Neamț

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
