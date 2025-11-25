INFRACȚIONALACTUALITATENEAMȚ

Un șofer sub influența alcoolului a avariat 4 mașini și s-a oprit în gardul Primăriei Târgu Neamț

de Sofronia Gabi

Un șofer sub influența alcoolului a avariat 4 mașini și s-a oprit în gardul Primăriei Târgu NeamțUn bărbat aflat sub influența băuturilor alcoolice s-a urcat la volan și rezultatul a fost aproape previzibil. A avariat patru autovehicule, apoi s-a oprit cu mașina în gardul Primăriei Târgu Neamț. S-a întâmplat pe 24 noiembrie, polițiștii fiind anunțați prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispecerat în jurul orei 14:00.

În urma verificărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul că, în timp ce un bărbat, în vârstă de 62 de ani, din Târgu-Neamț, conducea un autoturism pe strada Petru Rareș, ar fi efectuat o manevră de mers înapoi, acroșând un autoturism ce se afla parcat. Ulterior, continuându-și deplasarea pe strada 9 Mai, ar fi acroșat alte trei autoturisme care erau parcate, după care a intrat în coliziune cu gardul împrejmuitor al Primăriei Târgu-Neamț”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Din fericire, în urma evenimentelor rutiere repetate s-au înregistrat doar pagube materiale, nu și victime omenești. Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind de 1,29 mg/l alcool în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital unde i-au fost recoltate două probe de sânge pentru stabilirea  alcoolemiei. Cercetările în acest caz continuă într-un dosar penal cu acuze de comitere a infracțiunii de conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice.

FOTO: IPJ Neamț

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Foto. Piatra-Neamț. Accident la sensul giratoriu din Sarata
Articolul următor
FOTO. Incendiu la Piatra Șoimului – o locuință a fost distrusă

Ultima ora

ACTUALITATE

Legea pensiilor private a fost declarată parțial neconstituțională de către CCR

Curtea Constituțională a admis, în parte, marți, 25 noiembrie,...
ACTUALITATE

25 noiembrie: Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor. Peste 4.000 de cazuri de violență domestică în Neamț în 2025

25 noiembrie este marcată în toată lumea ca fiind...
SOCIAL

Botoșani: Accident cu 3 victime – o mașină a ieșit în decor și s-a răsturnat

Un eveniment rutier soldat cu trei răniți a avut...
INFRACȚIONAL

Neamț. Razie în trafic: au fost trase pe dreapta 280 de vehicule. Au fost retrase 10 certificate de înmatriculare

Timp de o săptămână, în perioada 17 – 23...
SOCIAL

FOTO. Incendiu la Piatra Șoimului – o locuință a fost distrusă

O familie din localitatea Poieni, comuna Piatra Șoimului, a...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale