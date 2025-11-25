Un șofer sub influența alcoolului a avariat 4 mașini și s-a oprit în gardul Primăriei Târgu Neamț

Un bărbat aflat sub influența băuturilor alcoolice s-a urcat la volan și rezultatul a fost aproape previzibil. A avariat patru autovehicule, apoi s-a oprit cu mașina în gardul Primăriei Târgu Neamț. S-a întâmplat pe 24 noiembrie, polițiștii fiind anunțați prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispecerat în jurul orei 14:00.

„În urma verificărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul că, în timp ce un bărbat, în vârstă de 62 de ani, din Târgu-Neamț, conducea un autoturism pe strada Petru Rareș, ar fi efectuat o manevră de mers înapoi, acroșând un autoturism ce se afla parcat. Ulterior, continuându-și deplasarea pe strada 9 Mai, ar fi acroșat alte trei autoturisme care erau parcate, după care a intrat în coliziune cu gardul împrejmuitor al Primăriei Târgu-Neamț”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Din fericire, în urma evenimentelor rutiere repetate s-au înregistrat doar pagube materiale, nu și victime omenești. Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind de 1,29 mg/l alcool în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital unde i-au fost recoltate două probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. Cercetările în acest caz continuă într-un dosar penal cu acuze de comitere a infracțiunii de conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice.

FOTO: IPJ Neamț