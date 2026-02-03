SOCIALACTUALITATENEAMȚ

FOTO. Accident în Neamț. Un șofer fără permis a intrat cu mașină într-un tractor – 2 persoane au fost rănite

de Vlad Bălănescu

Un accident s-a produs în această dimineață, 3 februarie, în jurul orei 07.15 pe DJ 156A, în afara localităţii Tazlău.

Conform informațiilor furnizate de IPJ Neamț, „cu ocazia cercetărilor desfășurate la faţa locului s-a stabilit faptul că, în timp ce un bărbat, în vârstă de 44 de ani, din județul Suceava, conducea un autoturism pe DJ156A, având direcţia de deplasare către localitatea Frumoasa, nu ar fi păstrat o distanţă suficientă faţă de un tractor, ce avea aceeaşi direcţie de deplasare, condus de un tânăr, în vârstă de 29 de ani, din aceeași localitate, intrând în coliziune cu acesta”.

FOTO. Accident în Neamț. Un șofer fără permis a intrat cu mașină într-un tractor - 2 persoane au fost rănite

2 persoane, un bărbat de 44 de ani și un bărbat de 52 de ani din Suceava au fost răniți.

„În urma verificărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul că, tânărul de 29 de ani nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule”, anunță IPJ Neamț.

Conducatorii auto au fost testati cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative.

