Un șofer băut a provocat un accident în care a fost implicat un autobuz de transport persoane

de Popa Denisa

Accident Tragedie la Roman: O fetiță de 2 ani a murit și două femei au fost rănite grav în timp ce traversau stradaUn accident în care a fost implicat un autobuz de transport persoane s-a produs miercuri, 23 octombrie, în jurul orei 10:00, în localitatea Pipirig.
Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, un bărbat în vârstă de 41 de ani, din localitatea Pâțăligeni, în timp ce conducea un autoturism, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autobuz condus de un bărbat din județul Suceava, intrând în coliziune cu acesta.
Din fericire, pasagerii aflați în autobuz nu au fost răniți, evenimentul rutier soldându-se doar cu pagube materiale.
În urma testării cu aparatul etilotest, polițiștii au constatat că șoferul autoturismului avea o alcoolemie de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Denisa POPA

