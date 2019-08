Azi-noapte, un tânăr, de 22 de ani, din Poiana Teiului, a fost reținut de poliție după ce a ucis un om și a fugit de la locul faptei. Accidentul s-a produs aproape de miezul nopții, în Borca. Un localnic, în vârstă de 49 de ani, se deplasa pe drum când a fost lovit de o mașină și lăsat într-o baltă de sânge. Polițiștii au fost alertați imediat și l-au interceptat în trafic, dar șoferul n-a oprit la semnal. Echipajele rutiere au pornit în urmărirea lui și l-au interceptat la Poiana Teiului. „La data de 15 august a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 17 B. Din primele cercetări a reieșit că, șoferul unui autoturism a surprins și accidentat pe DN 17 B, în localitatea Borca, un bărbat, de 49 de ani, care s-ar fi deplasat pe partea carosabilă. În urma impactului, pietonul a suferit leziuni care au condus la decesul acestuia. Imediat după producerea accidentului rutier, conducătorul auto a părăsit locul faptei, fără încuviințarea poliției. La scurt timp, polițiștii au depistat în trafic autoturismul în cauză și întrucât conducătorul auto a refuzat să oprească la semnalul regulamentar de oprire, s-a procedat la urmărirea acestuia, fiind oprit pe DN 15 B, în localitatea Poiana Teiului. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto, un tânăr de 22 de ani, din Poiana Teiului, a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind de peste 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital, unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii, cu exactitate, a alcoolemiei”, a declarat Georgiana Moșu, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț.

Astăzi, Judecătoria Bicaz i-a dat mandat de arestare pe 30 de zile: „admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bicaz, având ca obiect luarea măsurii arestării preventive a inculpatului: Vatamanu Andrei-Narcis, pentru săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului şi părăsirea locului accidentului, prev. de art. 192 alin. 1 şi 2, art. 336 alin. 1 şi art. 338 alin. 1 toate din C. penal, cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 din C. penal. Dispune arestarea preventivă a inculpatului: Vatamanu Andrei-Narcis, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului şi părăsirea locului accidentului, prev. de art. 192 alin. 1 şi 2, art. 336 alin. 1 şi art. 338 alin. 1 toate din C. penal, cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 din C. penal, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 16.08.2019 şi până la data de 14.09.2019 inclusiv. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În temeiul art. 272 Cod procedură penală, onorariul apărătorului din oficiu desemnat inculpatului”, spune soluția pe scurt a instanței. Tânărul poate ataca decizia de arestare, în 48 de ore. (C.I.)