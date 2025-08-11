Un bărbat, în vârstă de 54 de ani, din Roman și-a găsit sfârșitul după ce s-a dezechilibrat și a căzut, pe casa scării, printre etaje, de la înălțimea de 9 metri. Duminică, 10 august, bărbatul s-a întors de la un chef, unde a consumat cam mult alcool, pierzându-și abilitatea de a se deplasa normal. În această situație, încercând să ajungă la apartamentul în care locuia, s-a dezechilibrat și a alunecat peste mâna curentă, de la etajul III.

Cadrele medicale chemate de urgență, i-au aplicat manevre de resuscitare, însă, în urma traumatismelor suferite, bărbatul nu a răspuns și nu au mai putut decât să constate stopul cardio-respirator – decesul.

„La data de 10 august a.c., ora 20:40, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați, prin apel SNUAU 112, cu privire la faptul că, o persoană a căzut de la etajul 3 al unui imobil, din municipiul Roman.

În urma cercetărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul că, în timp ce bărbatul, în vârstă de 54 de ani, din Roman, se afla pe casa scării, la nivelul etajului 3, pe fondul consumului de alcool, s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut printre etaje, de la o înălțime de aproximativ 9 metri.

La fața locului a intervenit un echipaj medical care a constatat decesul bărbatului”, a precizat IPJ Neamț.

A.C.