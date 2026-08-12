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Un pui de zimbru de la Parcul Vânători-Neamț a fost „botezat”. Numele care a întrunit cele mai multe sufragii

de Sofronia Gabi

Devenit deja tradiție, concursul Se caută un nume – ediția a XIV-a, organizat cu prilejul Zilei Parcului Natural Vânători-Neamț – Ziua Zimbrului, ediția 2026, a dus la „botezarea” unui pui. Astfel, în urma voturilor exprimate, numele desemnat câștigător este Rogvaiv, cu un total de 164 de voturi.

Rogvaiv nu este un zimbru ca oricare altul. Este magic, inofensiv și puțin… curios. Atât de curios încât a decis că, dacă tot e zimbru, de ce să nu aibă și un nume pe măsura personalității lui? Așa a apărut ROGVAIV – un nume cu toate culorile curcubeului, pentru un zimbru care aduce culoare oriunde merge.

Rogvaiv iubește pădurile, liniștea și plimbările fără grabă. Nu se teme de nimic, pentru că știe că adevărata putere nu stă în cât de mare ești, ci în cât de blând poți fi. Și, deși pare serios la prima vedere, Rogvaiv are un secret: este convins că fiecare zi merită puțină magie. Dacă ar putea vorbi, probabil ne-ar spune simplu:

Nu sunt doar un zimbru. Sunt Rogvaiv. Și lumea e mai frumoasă în toate culorile ei.” Acum mai are nevoie de un singur lucru: să-l ajutați să câștige! Și, într-adevăr, Rogvaiv a câștigat!”. Acesta este comentariul persoanei care și-a argumentat alegerea numelui.

Un pui de zimbru de la Parcul Vânători-Neamț a fost „botezat”. Numele care a întrunit cele mai multe sufragii

Participanții la concurs au propus și alte nume, în top urmând Rovis, 120 de sufragii și Rodrigo, cu 77. Au fost exprimate 659 de voturi, 581 de persoane propunând un nume. Din 2013, au fost „nășiți” 9 masculi: Românașul, Rovin, Robur, Romașcan, Ronică, Rovan, Roborn, Roberto, Rodnicu și 8 femele: Rozana, Rolinne, Roemi, Roltea, Rovidenia, Roleny, Rosina și Rozalina.

Și pentru că „botezul” trebuie sărbătorit, conducerea Administrației Parcului Natural Vânători-Neamț (APNVN) a invitat persoana care a propus numele câștigător să fie prezentă la Ziua Zimbrului care va avea loc în data de 13 august 2026 la sediul instituției. „Ne bucurăm că, împreună, am găsit un nume pe măsura acestui mic zimbru și sperăm ca ROGVAIV să vă aducă mereu un zâmbet și puțină magie în toate culorile curcubeului”, a transmis APNVN.

Dan Sofronia

FOTO Ținutul Zimbrului

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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