Ravagiile provocate de inundațiile din nordul Moldovei au fost și rămân o rană deschisă, intens dezbătută în această săptămână. Iar elementul cumva spectacular îl reprezintă gunoaiele strânse în zona viaductului de la Poiana Largului. Aici, joi, 31 iulie, Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a ajuns și a tinut o conferință de presă în care cuvântul soluții a fost ocolit cu grație ministerială (amănunte aici).

Întrebată de măsurile pe care ministerul pe care îl conduce le va lua cu privire la dezastrul ecologic de pe lac, aceasta a răspuns evaziv și la modul general, plasând apoi responsabilitatea în sarcina autorităților locale.

Prefectura Neamț a transmis că s-a montat, pe lacul Bicaz, un baraj provizoriu din bușteni care să stopeze răspândirea resturile aduse de viituri: „În zona viaductului Poiana Largului, zeci de mii de tone de resturi – lemn, bușteni, electrocasnice, animale moarte – aduse de ape pun în pericol echilibrul ecologic al lacului. S-a decis montarea unui baraj provizoriu din bușteni pentru a limita propagarea resturilor, urmând ca o deversare controlată să permită ulterior igienizarea cu utilaje specializate”.

Ministrul, propus de USR, ar fi putut fi informată de colegul ei de partid, fostul președinte al filialei nemțene, deputatul Iulian Bulai, despre existența unei soluții propuse de un fost membru al aceluiași partid, care, nu se știe dacă ar fi prevenit un asemenea dezastru ecologic, dar posibil ar fi redus consecințele . Este vorba despre fostul viceprimar al primăriei Piatra-Neamț, Marius Ioan Irimia, care propunea: „Un proiect ieftin și care se poate realiza foarte repede”. Inițiativa respectivă presupune plasarea strategică a unor colectoare de deșeuri, în formă de potcoavă, care, ajutate de curenți, „vor aduna cel puțin 70% din cantitatea deșeurilor”. În momentul în care acestea ating capacitatea maximă de umplere, o barjă va colecta reziduurile și le va transporta la stația de sortare.

La finalul comunicatului, Irimia precizează că dacă administrația județeană nu va da curs acestei propuneri, aceasta, cu siguranță, va fi pe lista de priorități a celor de la USR PLUS care vor face parte din Consiliul Județean Neamț rezultat după alegerile din acel an: „Sunt foarte sigur de reușita acestui proiect și știu că e soluția perfectă pentru rezolvarea acestei probleme. Dacă nu va fi realizat de actuala administrație județeană, sunt sigur că proiectul va reprezenta o prioritate pentru colegii mei din USR PLUS care vor face parte din Consiliul Județean din luna septembrie”.

Cinci ani mai târziu și un astfel de proiect nici măcar nu a fost discutat oficial, iar acum ne înecăm în declarații vagi și pasăm răspunderea cât mai jos.

Adriana Crețu