Un ONG cere întărirea prezenței Armatei Române în Moldova și securizarea frontierei de est

Asociația Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei a adresat o scrisoare deschisă înalților oficiali din țara noastră prin care solicită, între altele, creșterea prezenței Armatei României în Moldova și întărirea frontierei de est a țării. Totul a plecat de la declarațiile generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, potrivit cărora Poarta Focșanilor este „o vulnerabilitate”. Afirmația a fost făcută în contextul în care s-a vorbit de noile legi ale apărării care urmează să fie adoptate de parlament. Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei consideră că „nu Poarta trebuie apărată în sine, ci frontiera României, care, în est, urmează linia Prutului”.

„Operaționalizarea Porții, adică adoptarea acesteia ca scenariu principal de apărare a estului țării, discutat de Armata României, reprezintă o eroare convenabilă Rusiei. Un asemenea accent transmite disponibilitatea României de a nu se angaja, încă de la Prut, cu toate resursele. Atragem atenția asupra unei realități dureroase pentru noi: focalizarea pe zona Focșani evidențiază că Bucureștiul nu consideră apărarea regiunii Moldova o chestiune existențială pentru statul român”, se arată în scrisoarea deschisă adresată de Asociație președintelui Nicușor Dan, prim-ministrului Ilie Bolojan, ministrului Apărării Naționale Liviu-Ionuț Moșteanu, șefului Statului Major al Apărării general Gheorghiță Vlad și membrilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei solicită:

sporirea prezenței Armatei României în Moldova, prin înființarea și fixarea aici a unor mari unități, corespunzător încadrate și dotate;

crearea unui comandament de divizie la Iași;

stabilirea în regiune a unor sisteme de rachete Patriot, capabile să apere localitățile și populația acestora;

stabilirea unui comandament și a unei baze cu trupe NATO în Moldova centrală sau de nord;

încurajarea unor investiții în industria de apărare în Moldova;

construirea cu prioritate a Autostrăzii A8 – Ungheni-Iași-Târgu Neamț-Târgu Mureș, esențială atât din punct de vedere civil, cât și militar (amănunte aici).

FOTO: Facebook Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei