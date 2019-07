Blocul operator de la etajul II, cunoiscut sub nemele de Nefromed, de la firma care a sponsorizat cu suma inițială, nefinalizat de trei ani, pare a fi devenit prioritar pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. Ca și pentru Consiliul Județean Neamț, care prin vocea lui Cătălin Chiței, administratorul public, afirmă că noile săli de operații vor fi gata până la primăvară: „Noi, Consiliul Județean știm că suntem deficitari pe infrastructură la spitalul județean. Nefromed-ul înțeleg, și noi am așteptat mult de la spital o decizie în care s-a luat, îl vom continua, îl vom relua și vom finaliza blocul operator. Eu sper la anul, cel târziu în primăvară să se opereze acolo, în blocul operator nou. Avem Pediatria, avem construirea unui spital nou, după cum știți am primit banii pentru realizarea proiectului și suntem și-acolo în procedură. Avem proiecte importante, cu finanțări certe atât europene, cât și guvernamentale, în ceea ce privește infrastructura Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț și pe care sperăm să le implementăm cu succes în cel mai scurt timp posibil”, a declarat Cătălin Chiei.

Ultimele discuții pe tema finalizării proiectului de amenajare a blocului operator de la etajul II și realizarea pasarelei de legătură dintre spital și clădirea Nefromed au avut loc acum o săptămână. Alături de conducerea spitalului, la discuțiile privind soluția tehnică au participat și proiectantul, dar și reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, ai Direcției de Sănătate Publică Neamț, care au încercat să pună de acord cerințele din proiectul inițial cu situația actuală. Acum, odată deciziile de continuare a lucrărilor luate, se mai așteaptă proiectul și un deviz al lucrărilor pentru a se găsi și sursa de finanțare, după cum a nuanțat managerul Codruț Munteanu .

(C.I.)