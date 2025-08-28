S-a spart ghinionul la Secția Oncologie a Spitalului Județean de Urgență? După mai bine de șase ani de suferință pentru pacienții oncologici plimbați prin secții supraglomerate, în condiții improprii pentru tratamentul specializat de care au nevoie, Consiliul Județean (CJ) Neamț anunță că a dat ordinul de începere a lucrărilor, pe un nou proiect, tot prin Compania Națională de Investiții (detalii aici).

„Secția de Oncologie a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț intră în etapa concretă a reabilitării și modernizării. S-a semnat contractul de proiectare și execuție și a fost emis ordinul de începere.

Valoarea totală a lucrărilor, ca urmare a finalizării procedurii de achiziție, este de 31.889.811 lei (TVA inclus), iar termenul de execuție este de 480 de zile (din care 60 pentru proiectare).

Modernizarea Oncologiei este parte a planului Consiliului Județean Neamț de a îmbunătăți infrastructura medicală și de a reda încrederea oamenilor în sistemul sanitar local. „Am promis că sănătatea va fi prioritatea noastră și mă bucur că, după ani de blocaje, putem anunța începerea lucrărilor la Secția de Oncologie. Este un pas esențial pentru pacienții oncologici din județ și pentru familiile lor, care au nevoie de un spațiu modern, sigur și adaptat nevoilor actuale. Vom urmări îndeaproape derularea acestui proiect, pentru ca nemțenii să beneficieze cât mai repede de condiții decente de tratament”, a declarat Daniel-Vasilică Harpa, președintele Consiliului Județean Neamț.

Obiectivul este finanțat prin Compania Națională de Investiții – Programul Sănătate”.

Z.C.