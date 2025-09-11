Un nou proiect de lege ar putea permite, pentru prima dată după mai bine de 15 ani, consumul de băuturi alcoolice slab alcoolizate pe stadioanele din România. Inițiativa, depusă recent la Senat, se află în procedură de avizare și urmează să primească toate aprobările necesare până pe data de 23 septembrie. Dacă nu va fi supusă la vot în termen de 45 de zile, legea va fi adoptată tacit pe 16 octombrie, iar ulterior va merge la Camera Deputaților, for decizional.

Proiectul este inițiat de deputatul AUR Ciprian Paraschiv, dar se bucură și de susținerea mai multor parlamentari PSD și PNL. Până acum a primit avize pozitive de la Consiliul Legislativ și de la Consiliul Economic și Social.

Principala modificare se referă la permisiunea de a vinde și consuma pe stadioane băuturi fără alcool și băuturi slab alcoolizate cu o concentraţie de până la 5% alcool, servite doar în pahare de hârtie sau plastic, fără capac. În zonele premium și în loje ar putea fi permis și consumul de vin, indiferent de concentrația alcoolică. Consiliul Economic și Social a propus însă ridicarea pragului de la 5% la 5,5%, pentru a include și alte băuturi precum cidru, vermut sau lichior slab, argumentând că diferența este insesizabilă, dar ar extinde semnificativ oferta pentru spectatori.

Proiectul aduce și alte schimbări importante. Una dintre ele vizează eliminarea restricției privind utilizarea a doar 90% din capacitatea stadioanelor, măsură care ar putea aduce beneficii financiare organizatorilor, în condițiile în care tehnologia modernă de control și supraveghere permite folosirea în siguranță a întregii capacități. În privința spectacolelor pirotehnice, acestea vor fi permise doar în zone special desemnate și exclusiv de firme autorizate, nu de suporteri. Totodată, sancțiunile complementare aplicate fanilor, cum ar fi interdicția de a intra pe stadioane, vor fi suspendate până la pronunțarea unei hotărâri definitive a instanței, pentru respectarea principiului prezumției de nevinovăție.

Inițiativa a stârnit deja un val de reacții pozitive. Pe site-ul Senatului au fost înregistrate peste 250 de opinii favorabile, mulți cetățeni spunând că România ar trebui să se alinieze practicilor din vestul Europei, unde consumul de bere și utilizarea controlată a materialelor pirotehnice fac parte din atmosfera obișnuită a marilor competiții sportive.

Potrivit inițiatorilor, obiectivul este ca legea să intre în vigoare până la sfârșitul anului 2025, pentru ca suporterii să poată beneficia de noile reguli încă din sezonul viitor.

Denisa POPA