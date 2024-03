0:00

Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Piatra Neamț, în parteneriat cu Fundația Progress, deschide un nou club CODE Kids, pentru copii cu vârsta între 10 și 14 ani. Înscrierile se fac, gratuit, la Centrul de Informare Comunitară al Bibliotecii Județene (telefon 023-211.524, e-mail [email protected] ), iar întâlnirile vor avea loc în fiecare miercuri, între orele 14:00 – 16:00.

În cadrul acestor cluburi, copiii învață programare, cu ajutorul unei programe bine stabilite pe durata a doi ani, pe nivel începător și ulterior avansat, desfășurând activități de Coding – programare de bază, de la zero, Arduino – robotică și tehnologie, Creare – proiecte IT, aplicații de telefon, editări video, jocuri, animații, Softskills – multe webinarii pe teme soft online, traininguri fizice în cluburi și Activități practice – construcții (pod, machete etc.) și alte activități pentru dezvoltarea competențelor digitale prin proiecte tehnologice.

Programarea este o competență esențială pentru un copil care se pregătește să intre pe piața muncii în următorul deceniu. Studii ale Universității Oxford și ale Forumului Economic Mondial spun că tehnologia va afecta profund modul în care se va munci în viitor și ce tipuri de abilități sau domenii de activitate vor fi favorizate, ca urmare a unui val masiv de robotizare și automatizare.

(G.S.)