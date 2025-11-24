Accident Tragedie la Roman: O fetiță de 2 ani a murit și două femei au fost rănite grav în timp ce traversau strada
Un nou accident mortal pe E 85

de Sofronia Gabi

Un accident soldat cu decesul unei persoane a avut loc pe 24 noiembrie pe DN 2 – E 85, în localitatea Horia. Forțele de ordine au fost anunțate prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispecerat în jurul orei 02:15.

În timp ce un bărbat, în vârstă de 50 de ani, conducea un ansamblul format din autoutilitară și semiremorcă, pe DN2-E85, din direcția Roman către Bacău, ar fi surprins și accidentat un bărbat, în vârstă de 66 de ani, persoană ce locuia fără forme legale în Horia, ce se deplasa pe partea carosabilă”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Din nefericire pietonul nu a mai putut fi salvat, fiind declarat decesul. Urmează ca cercetările polițiștilor rutieri să stabilească cauzele și condițiile în care a avut loc tragedia.

La finalul lunii noiembri, IPJ Neamț anunța că în primele 9 luni ale anului, 27 de persoane și-au pierdut viața în accidente produse în județ. Amănunte în materialul de mai jos.

Peste 500 de accidente în Neamț de la începutul anului – 27 de persoane și-au pierdut viața

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
