Un medic din Roman reținut pentru că a condus sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive

Actualizare: Medicul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Știre inițială: Un cunoscut medic primar de psihiatrie romașcan, cu competențe în psihoterapie cognitiv – comportamentală a fost reținut, pentru 24 de ore.

În presa centrală a apărut ideeea că ar fi vorba despre șeful secției Psihiatrie a Spitalului de Urgență Roman, dar, de fapt, se pare că este vorba despre fiul acestuia, care a fost reținut luni, 6 octombrie, sub acuzația de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Medicul ar fi intrat cu mașina în curtea Colegiului Național Roman Vodă, trecând peste stâlpii flexibili de plastic (morcovii – în limbajul șoferilor) și a fost cât pe ce să lovească doi elevi.

Mama unuia dintre elevii colegiului a fost cea care a sunat la poliție.

„La data de 3 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie din municipiul Roman, cu privire la faptul că, un conducător auto are un comportament în trafic ce poate genera un eveniment rutier.

Polițiștii au identificat persoana reclamată, ca fiind un bărbat, în vârstă de 44 de ani, din municipiul Roman.

În urma testării conducătorului auto cu aparatura din dotare, au rezultat indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive.

Bărbatul a refuzat testarea cu aparatul etilotest.

Acesta a fost condus la spital, pentru recoltarea de probe biologice.

Buletinul de analize toxicologice a confirmat prezența în organism a substanțelor psihoactive și a băuturilor alcoolice.

La data de 6 octombrie a.c., fața de bărbatul în cauză a fost dispusă măsura reținerii, pentru 24 de ore, acesta fiind cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, a precizat IPJ Neamț.

Pentru conducere sub influența alcoolului, medicul riscă o pedeapsă privativă de libertate de la 1 la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi, potrivit Noului Cod Penal.

