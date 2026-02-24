ACTUALITATE

Un jandarm nemțean – campion de arte marțiale

de Vlad Bălănescu

Sergent-major George Pintilie s-a alăturat Jandarmeriei Neamț în anul 2024 și s-a dovedit în această perioadă un atu pentru instituție.

Un jandarm nemțean - campion de arte marțiale

Înainte de a se alătura Jandarmeriei, viața sa a fost dedicată sportului. „La vârsta de 19 ani a obținut centura verde în stilul Ashihara Karate, acesta fiind primul prag important al formării sale în artele marțiale. Doi ani mai târziu, a participat la primul concurs național desfășurat la Brașov, unde s-a clasat pe locul al IV-lea din 42 de competitori”, precizează un comunicat al Jandarmeriei Neamț.

Ulterior, George Pintilie a devenit antrenor de culturism (activând și la Piatra Neamț în acest rol), iar din 2005 a urcat pe numeroase podiumuri la competiții sportive organizate în Iași, la etapele zonale, la Trofeul Hercules – Bench Press și la Grand Prix-ul de la Dej. În 2019, a obținut locul I la Campionatul Național de Bench Press, dovedind un parcurs sportiv solid și consecvent.Un jandarm nemțean - campion de arte marțiale

Recent, George Pintilie a reușit să obțină centura neagră 1 Dan în stilul Kyokushin, o performanță deosebită realizată cu sprijinul unui maestru pietrean.Un jandarm nemțean - campion de arte marțiale

Anul trecut, a participat, alături de colegi, la o demonstrație dedicată copiilor cu dizabilități, organizată la Școala de Aplicație „Mihai Viteazul”, fapt ce reflectă importanța implicării pentru diferite cauze nobile”, mai precizează comunicatul Jandarmeriei.Un jandarm nemțean - campion de arte marțiale Un jandarm nemțean - campion de arte marțiale

