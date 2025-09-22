Comunicat de presă. Un îndemn la vot în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova

Duminică, 28 septembrie 2025, în Republica Moldova se vor desfășura alegerile parlamentare. În acest context, autoritățile Republicii Moldova au dispus deschiderea mai multor secții de votare în diaspora, inclusiv pe teritoriul României. În total, cetățenii moldoveni care se vor afla pe teritoriul României în ziua alegerilor, vor avea la dispoziție 23 de secții de vot.

Municipiul Bacău se numără printre orașele unde se va deschide o sectie de vot, în cadrul Universității „Vasile Alecsandri”, situată pe Calea Mărășești nr. 157. Accesul alegătorilor se va face în corpul A, la parter, unde vor fi amenajate spațiile necesare desfășurării procesului electoral. Alegătorii își vor putea exercita dreptul la vot în intervalul orar 07:00 – 21:00. Toți cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot sunt așteptați să participe la scrutin unde vor putea vota în baza următoarelor acte de identitate:

buletinului de identitate;

buletinului de identitate provizoriu;

pașaportului biometric, inclusiv daca are termenul de valabilitate expirat.

Cetățenii sunt încurajați să se prezinte la vot într-un interval orar convenabil, pentru a evita eventualele aglomerări din a doua parte a zilei. Alegerile parlamentare reprezintă un moment esențial pentru consolidarea procesului democratic din Republica Moldova. Diaspora joacă un rol deosebit în configurarea rezultatelor electorale și în afirmarea voinței civice. O prezență consistentă la vot reflectă implicarea activă a cetățenilor în viața politică și socială. Organizatorii au luat măsurile necesare pentru asigurarea unui proces electoral corect, sigur și transparent, alegătorii fiind rugați să respecte indicațiile personalului din cadrul secției de votare.

Exercitarea votului este un drept fundamental garantat de lege. Participarea la scrutinul din 28 septembrie oferă fiecărui cetățean ocazia de a contribui la viitorul Republicii Moldova. Municipiul Bacău se alătură astfel celorlalte orașe din România unde cetățenii moldoveni vor putea să își exprime opțiunea democratică.

Grupul de Inițiativă al Tinerilor Basarabeni din Bacău