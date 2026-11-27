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Consilierul local PSD Alexandru Barbu (fost șef de cabinet al lui Dumitru Buzatu) a fost l surprins folosind un limbaj obscen. Acesta participa la ședință în sistem online și a uitat microfonul pornit exact în momentul în care se cereau voturile în comisia de cultură și învățământ.

Înregistrarea inițială a fost ștearsă de pe canalul oficial, însă fragmentul video fusese deja preluat și distribuit pe rețelele sociale, inclusiv pe pagina de Facebook Vaslui TV. Contactat de presă, Alexandru Barbu a declarat că nu își amintește dacă a rostit acele cuvinte, adăugând că, și dacă ar fi făcut-o, nu ar fi prima persoană publică ce înjură.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de VASLUI TV (@vasluitv_oficial)