Un drum la poliție pentru rezolvarea unui accident s-a încheiat cu dosar penal

Trei bărbați din Piatra Neamț s-au prezentat la sediul Poliției municipiului Piatra Neamț pentru completarea declarațiilor necesare soluționării unui accident soldat doar cu pagube materiale. În urma testării cu aparatul etilotest, unul dintre ei a fost depistat cu alcoolemie.

Incidentul a avut loc pe data de 14 octombrie, când doi bărbați, în vârstă de 45, respectiv 35 de ani, s-au prezentat la sediul Poliției în jurul orei 15:00. Aproximativ 30 de minute mai târziu, a ajuns și un al treilea bărbat, în vârstă de 51 de ani. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că toți trei fuseseră implicați în același eveniment rutier.

Cei trei au fost testați pentru consumul de alcool, iar în cazul bărbatului de 51 de ani, aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.