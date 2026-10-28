Un district din Anglia, interesat de Moldova. După Suceava, Hertsmere vrea colaborare și cu Iașiul

Un district din nordul Londrei pare tot mai interesat de zona Moldovei. Pe 15 octombrie, la Hertsmere, a fost lansată inițiativa „Bucovina Connect”, pentru promovarea turismului cultural și de agrement în județul Suceava. Cu acel prilej, primarul districtului, Parveen Rani, a vorbit cu entuziasm despre o viitoare vizită — nu la Suceava, ci la Iași.

Ieri, 27 octombrie, intenția s-a confirmat. Primarul Municipiului Iași, Mihai Chirica, a primit o delegație din Hertsmere, condusă de Parveen Rani și însoțită de președintele Consiliului Local, Jeremy Newmark. Cei doi au participat la o conferință de presă în care a fost anunțată intenția de colaborare între district și municipiu.

Ce reprezintă Hertsmere și de ce contează pentru Iași

Hertsmere este un district cu aproximativ 120.000 de locuitori, așezat la nord de Londra. Are o economie construită pe inovație și pe un sector audiovizual uriaș: aici se află celebrele studiouri Elstree Studios și BBC Elstree, motiv pentru care zona este considerată „capitala” filmului din Marea Britanie.

Districtul are și o comunitate românească numeroasă, care amintește de legătura deja existentă. Potrivit reprezentanților britanici, cetățenii de origine română contribuie semnificativ la economia locală, dar și la viața culturală a regiunii, prin diversitatea pe care o aduc.

Ce spune primarul Iașului?

Primarul Iașiului a vorbit cu optimism despre deschiderea orașului spre Marea Britanie și despre beneficiile culturale, economice și educaționale pe care le-ar putea aduce colaborarea.

„Discuțiile noastre au confirmat că Iașul și Hertsmere împărtășesc aceeași viziune: suntem motoare de dezvoltare bazate pe inovație, diversitate și o moștenire culturală importantă. Alături de oficialii britanici, am stabilit direcții clare de cooperare. Vom conecta sectorul IT și universitățile din Iași cu potențialul uriaș al districtului Hertsmere — considerat «capitala» filmului din Marea Britanie, gazda celebrelor studiouri Elstree Studios și BBC Elstree. Totodată, deschidem porțile pentru schimburi economice bilaterale și parteneriate academice. Un rol fundamental în realizarea acestei punți l-a avut comunitatea din diasporă, românii fiind printre cei mai numeroși rezidenți din regiune, iar acest acord va genera oportunități reale în ambele sensuri”, a declarat Mihai Chirica, pe pagina oficială de Facebook a Primăriei Iași.

Deocamdată, doar intenții

Până acum nu au fost prezentate proiecte concrete sau un plan al acțiunilor commune referitoare la Iași. Rămâne de văzut dacă intențiile anunțate se vor traduce în parteneriate efective.

Z.C.