Un bărbat de 44 de ani, din localitatea Piatra Șoimului a fost condamnat la o pedeapsă privativă de libertate de aproape 10 ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat de comiterea infracțiunii de lovituri cauzatoare de moarte. Prin sentința Tribunalului Neamț i-a fost aplicată o condamnare de 9 ani de închisoare, dar pentru că acuzatul mai avea la activ și alte pedepse, acestea au fost contopite și a rezultat o sancțiune de 9 ani, 10 luni și 20 de zile de închisoare. „În temeiul art. 7 din Legea nr. 76/2008, dispune prelevarea probelor biologice de la inculpatul T C-I, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, în vederea adăugării profilului genetic în Sistemul Național de date Genetice Judiciare”, se arată în hotărârea instanței. Decizia Tribunalului Neamț nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de apel Bacău.

Fapta a avut loc în urmă cu mai bine de 6 ani, pe 25 aprilie 2019, pe terasa unui bar din localitatea menționată și a fost generată de consumul de băuturi alcoolice dar și de un conflict spontan între părțile implicate. În jurul orei 21:00 acuzatul s-a întâlnit la local cu un consătean cu care era în relații tensionate. În aceste condiții făptașul a lovit viitoarea victimă cu pumnul în față. Luat prin surprindere, bărbatul nu s-a putut apăra, s-a dezechilibrat și a căzut cu capul de pardoseala de beton a localului. În urma impactului violent nu și-a mai revenit și chiar dacă a fost transportat la spital nu a mai putut fi salvat și a decedat la câteva zile distanță, pe 30 aprilie.

La proces agresorul nu a dorit să dea declarații susținând că menține cele relatate în cursul urmăririi penale. Familia victimei nu s-a constituit parte civilă în procesul penal dar acuzatul trebuie să achite peste 4.500 de lei, cheltuieli cu îngrijirea părții vătămate, plus 2.000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

(G. S.)