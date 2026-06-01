Un copil de 12 ani s-a electrocutat după ce s-a urcat pe un tren din Gara Târgu-Neamț

Actualizare. Pacientul cu arsuri severe va fi transportat cu un elicopter SMURD la o clinică din Capitală.

„Un echipaj de pompieri cu o autospecială de stingere din cadrul Detașamentului Târgu-Neamț va acționa pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor la aterizarea/ decolarea unui elicopter SMURD pe stadionul Cetatea din orașul Târgu-Neamț. Elicopterul va prelua băiatul în vârstă de 12 ani în vederea transportului la Spitalul Grigore Alexandrescu din București”, anunță ISU Neamț.

Stire inițială: Un minor de 12 ani a suferit arsuri pe o suprafață mare a corpului după ce s-a urcat pe un vagon de tren în Gara Târgu-Neamț. Tragedia a avut loc pe 1 iunie și a fost anunțată prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispeceratul ISU Neamț cu puțin înainte de ora 16:00.

„În jurul orei 15:40, prin apel la 112 a fost anunțat faptul că doi copii s-au urcat pe un vagon de tren staționat în Gara din orașul Târgu-Neamț.

La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Târgu-Neamț, SAJ și IPJ.

Ajunse la locul indicat, forțele de intervenție au constatat că un copil în vârstă de aproximativ 12 ani care s-a urcat pe vagonul trenului a fost electrocutat. Băiatul, cu arsuri pe o suprafață mare a corpului, a fost preluat de un echipaj de la SAJ și transportat la spital”, anunță ISU Neamț. Din fericire celălalt copil a scăpat nevătămat.

FOTO ISU Neamț