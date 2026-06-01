ACTUALITATESANATATESănătate Neamţ

Un copil de 12 ani s-a electrocutat după ce s-a urcat pe un tren din Gara Târgu-Neamț

de Sofronia Gabi

Actualizare. Pacientul cu arsuri severe va fi transportat cu un elicopter SMURD la o clinică din Capitală.

Un echipaj de pompieri cu o autospecială de stingere din cadrul Detașamentului Târgu-Neamț va acționa pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor la aterizarea/ decolarea unui elicopter SMURD pe stadionul Cetatea din orașul Târgu-Neamț. Elicopterul va prelua băiatul în vârstă de 12 ani în vederea transportului la Spitalul Grigore Alexandrescu din București”, anunță ISU Neamț.

Stire inițială: Un minor de 12 ani a suferit arsuri pe o suprafață mare a corpului după ce s-a urcat pe un vagon de tren în Gara Târgu-Neamț. Tragedia a avut loc pe 1 iunie și a fost anunțată prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispeceratul ISU Neamț cu puțin înainte de ora 16:00.Un copil de 12 ani s-a electrocutat după ce s-a urcat pe un tren din Gara Târgu-Neamț

În jurul orei 15:40, prin apel la 112 a fost anunțat faptul că doi copii s-au urcat pe un vagon de tren staționat în Gara din orașul Târgu-Neamț.

La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Târgu-Neamț,  SAJ și IPJ.

Ajunse la locul indicat, forțele de intervenție au constatat că un copil în vârstă de aproximativ 12 ani care s-a urcat pe vagonul trenului a fost electrocutat. Băiatul, cu arsuri pe o suprafață mare a corpului, a fost preluat de un echipaj de la SAJ și transportat la spital”, anunță ISU Neamț. Din fericire celălalt copil a scăpat nevătămat.

FOTO ISU Neamț

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Iași. Grav accident în localitatea Sârca – traficul este blocat
Iași. Grav accident în localitatea Sârca – traficul este blocat
Articolul următor
Bucurie și binecuvântare de Ziua Copilului, la biserica din satul Mănăstirea Neamț
Bucurie și binecuvântare de Ziua Copilului, la biserica din satul Mănăstirea Neamț

Ultima ora

ACTUALITATE

Militarii nemțeni au participat la exercițiul „PETRODAVA 26”

Militarii Batalionului 634 Infanterie din Piatra-Neamț s-au instruit, timp...
ACTUALITATE

Bucurie și binecuvântare de Ziua Copilului, la biserica din satul Mănăstirea Neamț

Un frumos eveniment dedicat copiilor a fost organizat astăzi...
ACTUALITATE

Iași. Grav accident în localitatea Sârca – traficul este blocat

Un grav accident de circulație a avut loc cu...
ACTUALITATE

Mesaj de 1 Iunie din partea președintelui Consiliului Județean Neamț, Daniel Harpa

EDUCATIE

Încep înscrierile la Bacalaureat 2026

Joi, 4 iunie, absolvenții claselor a XII-a și a...

Categorii