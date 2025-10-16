Un bărbat a murit, după ce a căzut de pe o schelă metalică

Un bărbat din satul Rediu, comuna Borlești, s-a dus miercuri, 15 octombrie, să-și ajute un prieten care își văruia fațada casei. S-a urcat pe o schelă metalică, la o înălțime de câțiva metri.

Într-un moment de neatenție, s-a dezechilibrat și a căzut. Traumatismele suferite în urma căderii de la înălțime i-au fost fatale.

„La data de 15 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Borlești, au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat, în vârstă de 55 de ani, din Rediu, ar fi căzut de pe o schelă metalică.

La fața locului s-a prezentat un echipaj din cadrul SAJ Neamț care a constatat decesul bărbatului.

Corpul acestuia a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Neamț, în vederea stabilirii cauzelor decesului.

Continuăm cercetările cu privire la săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă”, a precizat IPJ Neamț.