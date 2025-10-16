Tragedie din cauza unei avarii la apă! - Ambulanța
Un bărbat a murit, după ce a căzut de pe o schelă metalică

de Croitoru Angela

Tragedie din cauza unei avarii la apă! - AmbulanțaUn bărbat din satul Rediu, comuna Borlești, s-a dus miercuri, 15 octombrie, să-și ajute un prieten care își văruia fațada casei. S-a urcat pe o schelă metalică, la o înălțime de câțiva metri.

Într-un moment de neatenție, s-a dezechilibrat și a căzut. Traumatismele suferite în urma căderii de la înălțime i-au fost fatale.

„La data de 15 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Borlești, au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat, în vârstă de 55 de ani, din Rediu, ar fi căzut de pe o schelă metalică.

La fața locului s-a prezentat un echipaj din cadrul SAJ Neamț care a constatat decesul bărbatului.

Corpul acestuia a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Neamț, în vederea stabilirii cauzelor decesului.

Continuăm cercetările cu privire la săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă”, a precizat IPJ Neamț.

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
O comună din Neamț zguduită: au fost descoperiți doi bărbați morți
Horoscop pentru a doua parte a lunii octombrie

