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Un bărbat în vârstă de 50 de ani a ajuns la spital după ce a căzut de la înălțime, în timpul programului de lucru, la un depozit din Săvinești.

Accidentul s-a produs pe data de 25 noiembrie, în jurul orei 15:28, când polițiștii din cadrul Poliției orașului Roznov au fost sesizați printr-un apel la 112.

„Cu ocazia efectuării cercetării s-a stabilit faptul că, în timpul programului de lucru, un bărbat de 50 de ani, angajat al societății comerciale, ar fi constatat că un contor de debit al apei indica erori de măsurare, iar pentru a ajunge în nacelă ar fi folosit o scară din aluminiu, căzând de la o înălțime de aproximativ 2,90 m. Ca urmare a căderii, persoana vătămată a prezentat leziuni, fiind transportată la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, neluarea și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă. În cauză au fost sesizați și reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț.

Denisa POPA