Miercuri, 3 septembrie, în jurul prânzului, un bărbat din satul Oglinzi, comuna Răucești, care lucra la acoperișul unei case a căzut de la 3 metri înălțime. Contactul cu solul i-a cauzat politraumatisme grave, un traumatism cranio-cerebral cu pierderea cunoștinței, omul fiind transportat de o ambulanță SAJ Neamț mai întâi la Centrul de Primiri Urgențe al Spitalului Orășenesc Târgu-Neamț. Însă, dată fiind starea gravă a acestuia, s—a decis trimiterea lui în UPU al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț.

La Piatra-Neamț a ajuns tot în stare de comă, cu pierderi de sânge, starea lui fiind destul de gravă, a fost internat, prin Secția Chirurgie, la secția de Anestezie și Terapie Intensivă de la etajul IV al spitalului, potrivit informațiilor furnizate de Cristina Iacob Atănăsoaie, directorul SJU Piatra-Neamț.

Medicii pietreni se străduiesc să-l mențină în viață.

A.C.