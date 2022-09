Actualizare: Purtătorul de cuvânt al ISU Suceava a oferit unele detalii suplimentare despre tragedie: „Am intervenit cu două autospeciale de stingere și cu două ambulanțe SMURD. Când am ajuns la fața locului, erau două persoane în afara avionului prăbușit, din păcate, ambele cu leziuni incompatibile cu viața. Am verificat aeronava, am îndepărtat orice pericol privind izbucnirea unui incendiu în zonă. (…) Colegii noștri de la Poliție au sosit la fața locului și au preluat ancheta care este în desfășurare”.

Știre inițială: Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în această seară, 11 septembrie, în câmp, în satul Hurjuieni, comuna Gălănești din județul Suceava.

Partea din față a avionului, acolo unde se aflau pilotul și copilotul, este în totalitate distrusă.

Căpitanul Alin Găleată, purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, a anunțat că ambii ocupanți ai avionului au decedat: „Se confirmă informația inițială. Sunt două persoane decedate. Colegii mei au ajuns la fața locului. Nu sunt probleme deosebite în sensul ca avionul să fie în flăcări. S-a asigurat perimetrul și ancheta a fost preluată de organele abilitate”.

A.C.

Foto: ISU Suceava