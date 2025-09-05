Vineri, 5 august 2025, la Societatea de Transport Public Neamț au fost recepționate ultimele 18 din totalul de 59 de autobuze electrice care vor deservi transportul public de călători din municipiul Piatra-Neamț. Șaisprezece autobuze sunt de 7 m lungime, iar celelalte de 10 m lungime, având dotări și control video pentru siguranța călătorilor și a șoferilor.

La recepția ultimelor mijloace de transport primite, cu finanțare europeană, directorul societății, Alin Ștefan Lehăduș l-a avut ca oaspete pe Daniel Harpa, președintele Consiliului Județean Neamț.

Urmează înmatricularea acestora de către CJ Neamț și inscripționarea cu noua denumire a societății – Societatea de Transport Public Neamț.

În paralel, prin proiectul comun derulat de Consiliul Județean Neamț în parteneriat cu Primăria Municipiului Piatra-Neamț, urmează să fie finalizate lucrările de reabilitare la autobază: garajul propriu, Stația ITP, Spălătoria auto și o clădire nouă de birouri care sunt realizate într-un stadiu de 91%. Mai sunt de făcut doar ultimele finisaje. Pentru montarea stațiilor de încărcare rapidă și lentă au fost realizate racorduri electrice separate cu stații de transformare proprii de către Delgaz Grid SA, finanțarea fiind asigurată în cadrul acelorași proiecte europene.

Angela Croitoru