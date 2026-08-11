Ultimatum pentru primăriile din Nord-Est: fără Ghișeul.ro, riscă blocarea banilor de la buget

Peste 130 de localități din regiunea Nord-Est nu sunt încă înrolate în Ghișeul.ro. Guvernul anunță sistarea transferurilor bugetare pentru primăriile care nu se conformează până la termenul stabilit, 25 august.

Primăriile care nu permit cetățenilor să plătească online taxele, impozitele și amenzile prin platforma Ghișeul.ro ( multe dintre ele folosesc deja alte aplicații) riscă să rămână fără transferuri de la bugetul de stat. Măsura anunțată de Guvern este prezentată drept un ultimatum pentru administrațiile locale care au amânat digitalizarea serviciilor publice.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a arătat că peste 2,5 milioane de români nu beneficiază încă de servicii publice locale digitale și sunt obligați să meargă fizic la primării pentru operațiuni care pot fi făcute online.

La nivel național, 919 primării din 3.187 nu sunt înrolate în platformă. În regiunea Nord-Est, situația vizează 135 de localități din județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui.

Ce sancțiuni riscă primăriile

Potrivit anunțului Guvernului, unitățile administrativ-teritoriale care nu se înrolează în Ghișeul.ro până la termenul stabilit riscă:

-sistarea sau blocarea transferurilor bugetare de la stat;

-afectarea finanțării proiectelor locale și a investițiilor în infrastructură;

-dificultăți în acoperirea unor cheltuieli locale dependente de alocările bugetare.

Măsura pune presiune pe administrațiile locale, mai ales în comunele cu proiecte în derulare sau cu bugete dependente de fonduri guvernamentale.

Bacău: 15 localități

Berzunți, Blăgești, Filipeni, Glăvănești, Lipova, Livezi, Motoșeni, Odobești, Oncești, Parincea, Podu Turcului, Prăjești, Roșiori, Tamași și Vultureni.

Botoșani: 24 de localități

Adășeni, Avrămeni, Brăești, Concești, Copălău, Corlăteni, Coșula, Cristești, Dimăcheni, Drăgușeni, Durnești, Havârna, Hănești, Leorda, Manoleasa, Pomârla, Rădăuți-Prut, Ripiceni, Roma, Românești, Santa Mare, Știubieni, Văculești și Vorniceni.

Iași: 28 de localități

Andrieșeni, Belcești, Brăești, Ceplenița, Coarnele Caprei, Costești, Cozmești, Cristești, Dolhești, Drăgușeni, Dumești, Fântânele, Golăiești, Gorban, Grajduri, Gropnița, Hărmănești, Heleșteni, Horlești, Ion Neculce, Ipatele, Lungani, Plugari, Șcheia, Todirești, Trifești, Ungheni și Vânători.

Neamț: 24 de localități

Agapia, Bahna, Bârgăuani, Bira, Bodești, Boghicea, Cândești, Dobreni, Dochia, Dragomirești, Drăgănești, Dulcești, Făurei, Horia, Ion Creangă, Piatra Șoimului, Poienari, Războieni, Rediu, Români, Ruginoasa, Secuieni, Trifești și Valea Ursului.

Suceava: 18 localități

Berchișești, Bilca, Cacica, Comănești, Dărmănești, Dornești, Drăgoiești, Frătăuții Noi, Gălănești, Iaslovăț, Moldova-Sulița, Poieni-Solca, Sucevița, Todirești, Udești, Vadu Moldovei, Vama și Vicovu de Sus.

Vaslui: 26 de localități

Banca, Băcești, Bogdana, Bogdănița, Boțești, Ciocani, Coroiești, Crețești, Dănești, Dodești, Dragomirești, Dumești, Fruntișeni, Gârceni, Iana, Ibănești, Mălușteni, Muntenii de Sus, Perieni, Pogana, Pogonești, Puiești, Pungești, Șuletea, Tutova și Vutcani.

Digitalizarea nu înseamnă doar plata online a obligațiilor fiscale, ci și reducerea drumurilor la ghișeu, a cozilor și a timpului pierdut de cetățeni. Pentru primăriile rămase în afara platformei, termenul impus de Guvern poate deveni însă și o problemă financiară majoră.