Pensii Neamț
SOCIALACTUALITATE

Ultima serie de bilete de tratament din acest an: mai bine de jumătate n-au fost alocate

de Sofronia Gabi

Pensii NeamțCasa Județeană de Pensii Neamț anunță că pentru ultima serie de tratament balnear din acest an a primit 105 bilete. Pentru sejurul care începe pe 4 decembrie au fost alocate automat 46 bilete în stațiunile Covasna, Bălțătești, Felix, Herculane, 1Mai – Oradea, Mangalia, Nicolina, Tușnad și Vatra Dornei. Au rămas nealocate, pentru că nu au fost cereri depuse, un 59 bilete dintre care cele mai multe, 18, la Nicolina, 10 la Amara, 9 la Saturn, 8 la Căciulata, precum și 6 la Sarata Monteoru.

Lista cererilor aprobate poate fi verificată atât la sediile Casei Județene de Pensii Neamț din Piatra Neamț și Roman, cât și pe pagina de internet a instituției. De asemenea, pe pagina de internet se regăsesc afișate și cererile neaprobate care au intrat în verificare pentru acesta serie – conform opțiunilor exprimate de către solicitanți”, conform unui comunicat al Casei Județene de Pensii Neamț.

Ridicarea biletelor de tratament balnear alocate se va realiza numai după informarea telefonică, la data stabilită, de luni până vineri, între orele 8:30 – 13:00. Informații privind modul de acordare al biletele de tratament pot fi solicitate și telefonic la numărul de telefon 0233.211353 sau la adresa de e-mail: [email protected]. De menționat este faptul că de la începutul anului și până acum la CJP Neamț au fost înregistrate 4.903 de cereri de acordare a unui bilet de tratament balnear. Aproximativ jumătate din solicitanți au ajuns la băi, fiind valorificate 2.533 de bilete. Asta deoarece de cele mai multe ori seniorii preferă în special sezonul estival, motiv pentru care  rămân disponibile bilete în special toamna și iarna.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Nemțean dat în urmărire internațională, prins pe Aeroportul din Bacău

Ultima ora

ACTUALITATE

Nemțean dat în urmărire internațională, prins pe Aeroportul din Bacău

Un tânăr în vârstă de 28 de ani din...
INFRACȚIONAL

VIDEO. Percheziții DIICOT la traficanți de droguri în Neamț și Galați

La data de 26 noiembrie 2025, procurorii Direcției de...
SOCIAL

Avertizare meteo de ploi consistente, ninsori și vijelii

Vremea se schimbă radical și Administrația Națională de Meteorologie...
Stiri fierbinti

Tragedie în Neamț: muncitor strivit de un copac, în timpul unor lucrări de exploatare forestieră

Un bărbat de 41 de ani, angajat al unei...
INFRACȚIONAL

O posibilă explicație pentru creșterea polițelor RCA: percheziții și acuzații grave în dosarul Euroins

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au declanșat miercuri dimineață percheziții domiciliare în 12 locații din București și două din Târgu Mureș, într-un dosar care vizează falimentarea companiei de asigurări Euroins, unul dintre cei mai mari jucători de pe piața RCA din România până în 2023.

Categorii

ACTUALITATE

Nemțean dat în urmărire internațională, prins pe Aeroportul din Bacău

Un tânăr în vârstă de 28 de ani din...
INFRACȚIONAL

VIDEO. Percheziții DIICOT la traficanți de droguri în Neamț și Galați

La data de 26 noiembrie 2025, procurorii Direcției de...
SOCIAL

Avertizare meteo de ploi consistente, ninsori și vijelii

Vremea se schimbă radical și Administrația Națională de Meteorologie...
Stiri fierbinti

Tragedie în Neamț: muncitor strivit de un copac, în timpul unor lucrări de exploatare forestieră

Un bărbat de 41 de ani, angajat al unei...
INFRACȚIONAL

O posibilă explicație pentru creșterea polițelor RCA: percheziții și acuzații grave în dosarul Euroins

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au declanșat miercuri dimineață percheziții domiciliare în 12 locații din București și două din Târgu Mureș, într-un dosar care vizează falimentarea companiei de asigurări Euroins, unul dintre cei mai mari jucători de pe piața RCA din România până în 2023.
INFRACȚIONAL

Ziua „Z” – procurorii DIICOT recidivează cu peste 150 de percheziții în toată țara

Ziua „Z” - procurorii DIICOT recidivează cu peste 150 de percheziții în toată țara
ACTUALITATE

Legea pensiilor private a fost declarată parțial neconstituțională de către CCR

Curtea Constituțională a admis, în parte, marți, 25 noiembrie,...
ACTUALITATE

25 noiembrie: Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor. Peste 4.000 de cazuri de violență domestică în Neamț în 2025

25 noiembrie este marcată în toată lumea ca fiind...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale