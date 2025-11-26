Ultima serie de bilete de tratament din acest an: mai bine de jumătate n-au fost alocate

Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că pentru ultima serie de tratament balnear din acest an a primit 105 bilete. Pentru sejurul care începe pe 4 decembrie au fost alocate automat 46 bilete în stațiunile Covasna, Bălțătești, Felix, Herculane, 1Mai – Oradea, Mangalia, Nicolina, Tușnad și Vatra Dornei. Au rămas nealocate, pentru că nu au fost cereri depuse, un 59 bilete dintre care cele mai multe, 18, la Nicolina, 10 la Amara, 9 la Saturn, 8 la Căciulata, precum și 6 la Sarata Monteoru.

„Lista cererilor aprobate poate fi verificată atât la sediile Casei Județene de Pensii Neamț din Piatra Neamț și Roman, cât și pe pagina de internet a instituției. De asemenea, pe pagina de internet se regăsesc afișate și cererile neaprobate care au intrat în verificare pentru acesta serie – conform opțiunilor exprimate de către solicitanți”, conform unui comunicat al Casei Județene de Pensii Neamț.

Ridicarea biletelor de tratament balnear alocate se va realiza numai după informarea telefonică, la data stabilită, de luni până vineri, între orele 8:30 – 13:00. Informații privind modul de acordare al biletele de tratament pot fi solicitate și telefonic la numărul de telefon 0233.211353 sau la adresa de e-mail: [email protected]. De menționat este faptul că de la începutul anului și până acum la CJP Neamț au fost înregistrate 4.903 de cereri de acordare a unui bilet de tratament balnear. Aproximativ jumătate din solicitanți au ajuns la băi, fiind valorificate 2.533 de bilete. Asta deoarece de cele mai multe ori seniorii preferă în special sezonul estival, motiv pentru care rămân disponibile bilete în special toamna și iarna.