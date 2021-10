De astăzi, 12 octombrie, elevii din 6 clase de la Liceul de Arte „Victor Brauner” din Piatra-Neamț învață de acasă pentru 14 zile – preventiv. Decizia a fost luată ieri de consiliul de administrație al liceului și aprobată de Inspectoratul Școlar Neamț. Este o măsură prin care se speră că se limitează apariția mai multor cazuri de infectare. „În contextul în care avem 9 clase care sunt online, am propus ieri trecerea în online ca măsură preventivă pentru alte 6 clase, dar doar pentru cursurile de cultură generală. Aceste clase ar urma să revină fizic în data de 25 octombrie, dacă vor fi condiții. Până atunci, elevii care învață de acasă preventiv participă fizic la orele de specialitate, la muzică și artă plastică, deoarece se lucrează individual sau pe grupe mici de elevi. Avem și colegi care sunt confirmați cu covid și care predau online, unii sunt spitalizați, iar elevii veneau la școală și nu mai avea cine să-i supravegheze, măcar. Am apelat la administratorul de patrimoniu, care are și definitivat la specialitatea pian și care a acceptat să supravegheze elevii, o muncă de necalificat, practic. De aceea am decis online preventiv, mai puțin pentru elevii din clasele terminale. Am trimis propunerea la Inspectoratul Școlar, spre aprobare”, a declarat Carmen Corlățeanu, directoarea Liceului de Artă.

Tot astăzi și conducerea Școlii Gimnaziale nr. 2 Piatra-Neamț a decis ca toți elevii să treacă online, deși nu sunt afectate de covid 50% din clase. În schimb, numărul cadrelor didactice infectate a ajuns la un prag critic, astfel că nu mai are cine să-i înlocuiască la clasele unde elevii vin fizic la ore. Consiliul de administrație al celei mai mari școli din Piatra-Neamț, ca număr de elevi, a decis, la propunerea directorului Ciprian Neța, ca toți elevii să învețe online. Până astăzi erau 17 clase cu ore în online din cauza cazurilor de infectare apărute. Decizia conducerii acestei școli a fost trimisă spre aprobare Inspectoratului Școlar Neamț.

Probabil că zilele următoare vor fi tot mai multe școli care intra în online chiar dacă nu au cazuri în jumătate din clase, câtă vreme și cadrele didactice se infectează în număr tot mai mare.

