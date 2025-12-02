ECONOMIEACTUALITATE

Ultima ediție Fidelis din acest an: statul acordă dobânzi de până la 7,55%

de Sofronia Gabi

Ultima ediție Fidelis din acest an: statul acordă dobânzi de până la 7,55%Ministerul Finanțelor anunță ultima ediție din acest an a titlurilor de stat Fidelis. Investițiile pot fi făcute în perioada 5 – 12 decembrie, iar statul oferă dobânzi de până la 7,55% la emisiunile în lei și de cel mult 6,20% la cele în euro. Persoanele fizice cu vârsta peste 18 ani pot pot achiziționa titluri de stat prin intermediul băncilor partenere BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank. Dobânzile la investițiile în lei pleacă de la 6,55% pentru plasamente de 2 ani, la investițiile pe 4 ani dobânda este de 7,10% și maxim 7,50% cu scadența la 6 ani

Cine cumpără titluri de stat în euro primește o dobândă de 3,75% la investiții de 3 ani, 4,75% pentru scadența la 5 ani și 6,20% pentru plasamente de 10 ani. Donatorii de sânge au o dobândă specială la investițiile în lei, pe 2 ani. „Tranșa specială de titluri de stat Fidelis emise în lei, cu scadență la 2 ani, dedicată tuturor celor care fac dovada donării de sânge începând cu 1 iunie 2025, va avea o dobândă de 7,55%. Donatorii-investitori se bucură de un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 lei”, anunță Ministerul Finanțelor

Cei care investesc în titlurile de stat Fidelis beneficiază de anumite facilități precum posibilitatea de a vinde titlurile înainte de maturitate, primind dobândă aferentă perioadei de deținere în funcție de prețul primit pe bursă; veniturile obținute din deținerea titlurilor sunt neimpozabile; flexibilitate în administrarea și diversificarea portofoliului. Valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
