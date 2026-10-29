UE amână cu un an interdicțiile naționale privind accesul copiilor la social media. Ce urmează și care ar trebui să fie principiile legii

Comisia Europeană a anunțat că va amâna cu cel puțin un an implementarea oricăror legislații naționale care vizează interzicerea accesului minorilor la rețelele de socializare. Decizia vine după ce Austria a notificat Bruxelles-ul cu privire la intenția de a limita accesul copiilor pe platformele sociale.

Motivul invocat de Comisie este unul „de ansamblu”: dacă statele membre ar adopta fiecare propriile reguli, Uniunea s-ar fragmenta. Practic, s-ar ajunge la vârste-limită diferite și la un cadru neunitar, care ar complica și aplicarea măsurilor. În plus, Bruxelles-ul se teme că țările ar putea adopta mai greu o viitoare regulă europeană, dacă au deja propriile norme la nivel național.

De ce amânarea durează „12 luni”

Potrivit comunicării, Comisia a decis „să amâne timp de 12 luni orice proiect de lege națională care se suprapune cu viitoarele norme armonizate”. Logica este simplă: dacă există deja un traseu de reglementare la nivel UE, Comisia nu vrea ca între timp statele să adopte măsuri care pot intra în contradicție sau pot genera diferențe greu de corectat după aceea.

Acum cele 12 luni vor fi folosite pentru a negocia și a ajunge la un acord înainte ca regulile să fie aplicate în mod coerent.

Excepții: nu toate legile naționale sunt blocate

Comisia transmite că vor exista excepții. În comunicare se indică faptul că Franța nu este blocată, deoarece legea a fost notificată înainte de a fi prezentată o legislație la nivelul UE. O situație similară este menționată și pentru Grecia.

În acest cadru, Austria apare ca primul caz sensibil: statul ar urma să fie primul afectat de decizia Comisiei. Austria a dorit să limiteze accesul copiilor sub 14 ani, însă Bruxelles-ul a refuzat atunci alinierea cu regulile UE existente și acum a tras linia: până se clarifică legea comună, implementarea interdicțiilor naționale este temporizată.

Un punct cheie: Comisia vrea reguli comune, nu doar interdicții

În spatele amânării apare o întrebare practică: cum reglementezi riscurile reale (conținut nepotrivit, hărțuire, exploatare, expunere la conținut periculos) fără să transformi protecția într-o birocrație care nu schimbă experiența copilului?

De aceea, dacă UE urmează să vină cu o lege, aceasta ar trebui să fie construită pe principii clare și funcțională.

Comisia speră ca statele UE și Parlamentul European să ajungă la un acord privind noile norme în următoarele luni.

Z.C.

Sursă foto: Comisia Europeană