Astăzi, puștii noștri joacă pentru un loc în finala ”zonei”CSM Ceahlăul Piatra Neamț a început seria jocurilor de la turneul zonal de la Piatra Neamț din cadrul Campionatului Național de Juniori D cu o victorie în compania celor de la AS Unirea Ruginoasa. De menționat că echipa din județul Iași a câștigat în 2019 și prima ediție a Cupei Satelor la fotbal organizată de Federația Română de Fotbal.Scorul final al jocului a fost 2-0 (1-0) în favoarea formației pregătite de Daniel Mahu Moisii. Golurile echipei noastre au fost marcate de Mahmoud Abdulghani și Sebastian Mitronche. Ieri după amiază, în meciul al doilea, CSM Ceahlăul a repetat scorul, 2-0, cu ACS Junior Galați. Marcatorii jocului au fost Sebastian Mitronche și Alexandru Muscalu.Așadar, CSM Ceahlăul înfruntă astăzi pe Miercurea Ciuc și se bate pentru un loc în finala turneului zonal. meciul nu începe mai devreme de ora 12:45.Lotul echipe noastre îi are în componență pe următorii jucători: Mahmoud Abdulghani, Mihai Alexandru, Radu Ungureanu, Petruț Chiriac, Cristian Coroi, Bogdan Curbăt, Mihnea Fodor, Emanuel Gîscă, Ovidiu Gîscă, Florin Hîncu, Ștefan Stan, Sebastian Mitronche, Bogdan Mitronche, Alexandru Muscalu, Sebastian Roșu, Răzvan Lupașcu, Ovidiu Mahu Moisii. Rezultatele înregistrate pănâ acum în turneu sunt: ETAPA 1AS FC Bacău – CSS Botoșani 3-0 (Grupa A)LPS Suceava – LPS Vaslui 0-1 (Grupa A)Csikszereda Miercurea Ciuc – ACS Junior Galați 6-0 (Grupa B)CSM Ceahlăul Piatra Neamț – Unirea Ruginoasa 2-0ETAPA 2Ora 15:00, CSS Botoșani – LPS Vaslui 0-1 (Grupa A)Ora 16:15, AS FC Bacău – LPS Suceava 3-1 (Grupa A)Ora 17:30, AS Unirea Ruginoasa – Csikszereda Miercurea Ciuc 1-1 (2-3, după lovituri departajare) (Grupa B)Ora 18:45, CSM Ceahlăul Piatra Neamț – AS Junior Galați 2-0 (Grupa B).PROGRAMMarți, 11 iunieOra 09:00, LPS Suceava – CSS Botoșani (Grupa A)Ora 10:15, LPS Vaslui – AS FC Bacău (Grupa A)Ora 11:30, ACS Junior Galați – AS FC Bacău (Grupa B)Ora 12:45, CSM Ceahlăul Piatra Neamț – Csikszereda Miercurea Ciuc (Grupa B)MIERCURI, 12 IUNIEOra 12:00 – FINALA.Finala va fi jucată de echipele care vor ocupa locul 1 în cele două serii, urmând ca formația care va câștiga turneul să se califice în faza turneelor semifinale ale Campionatului Național de Juniori D (U13).

Publicată de CSM Ceahlăul Piatra Neamț pe Luni, 10 iunie 2019