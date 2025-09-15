Turneu internațional de rugby pentru „Mâtzele Negre”

În perioada 12-14 septembrie 2025, Mâtzele Negre, componentele lotului Rugby Club Venus RIFIL 1991, au participat la prima ediție a turneului internațional ”Năvodari Ruby 7`s Mania” organizat pe Stadionul „Flacăra” din Năvodari, în perioada 12-14 septembrie. Evenimentul organizat de C.S. Năvodari în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța și Asociația Rugby Mania sub egida Federației Române de Rugby, susținut de Primăria și Consiliul Local Năvodari a reunit câteva sute de sportivi: copii, juniori și seniori din Bulgaria, Republica Moldova și România.

Seniorii au concurat timp de două zile, iar pe primul loc în clasamentul final a ajuns C.S. Năvodari. Copiii și juniorii au avut spațiu special amenajat unde au demonstrat ce înseamnă sportul cu balonul oval. De la trasee tematice, la meciuri cu reprize după puterilor lor. La competiția celor mici au participat 6 echipe: Dragonii Constanța, Matzele Negre Piatra Neamț, C.S. Kogălniceanu, C.S. Ovidiu, C.S. Năvodari și SIRIUS din Republica Moldova. Sportivitatea a fost la loc de cinste, așa cum a cerut arbitrul Robert Diaconescu, care la conferința de presă a îndemnat la fairplay. Nu au lipsit premiile: cupele, diplomele, articolele sportive, iar atmosfera a fost întreținută de animatori, trupe de dans modern și multe surprize pentru cei mici.

Alin Petrache, președinte Federația Română de Rugby

”Turneul e o reușită, e un turneu frumos, o să-l gândim mult mai bine anul viitor, pentru că e un succes și chiar s-au mișcat un pic masele aici, dar din punct de vedere turistic va trebui clar să venim un pic mai devreme cu acest turneu și anul viitor, la începutul anului, cu siguranță îl vom programa un pic mai repede, în prima săptămână din septembrie, tocmai pentru a avea și copiii care merg la școală, se pregătesc de școală, să-i avem liberi și să-i avem aici împreună cu părinții. Finală interesantă, îmi place foarte mult inițiativa, îi fericit pe toți cei care au avut această frumoasă inițiativă, suntem alături de ei ca de fiecare dată, sunt alături de tot ce înseamnă mișcarea rugbystică”.

Bogdan Zaman, Asociația Rugby Mania

”Aș vrea să mulțumesc Primăriei Năvodari pentru acest efort, că sunteți alături de noi. Peste 900 de sportivi pentru orașul Năvodari nu este doar de invidiat, este un target pentru orice oraș care se respectă și care ar trebui să investească în primul rând în sportul de masă. Sprijinind sportul de masă putem să ajungem și la sport de performanță. Doar așa putem să facem lucrul ăsta, promovând jucătorii noștri, promovând tinerii noștri, copiii prin localitățile din care provin. Nu neapărat din Năvodari, mă refer în toată țara. Doar așa putem să avem un sport sănătos și doar așa putem să avem campionate puternice și acest lucru se va vedea și la echipele naționale. Doar așa putem avea performanță cu echipa națională, sprijinind copiii, sprijinind aceste cluburi minunate care se află alături de noi, care investesc să țină acest sport în viață.”

Profesorul Eusebiu Popa:

”Mulțumim pentru invitația la turneu Năvodari Rugby 7 ‘S Mania, Rugby Mania și C.S. Năvodari Rugby. Mulțumesc tuturor celor care sprijină proiectul Mâtzele Negre Rugby: partenerului oficial și de mobilitate RIFIL, partenerilor financiari – TEMAD România, CHIMCOMPLEX Borzești, DINAMIC 92, TCE Agricultură, dar și colaboratorilor: SERVASCOM, COMPASTRU, PROMOTOP Iași, ACERBIS România, Vitamin Aqua, OVAL SPORT, Asociația ”Mingea Ovală”, Primăria comunei Bodești și Primăria municipiului Piatra Neamț. Mulțumim pentru înțelegere directorilor, profesorilor de la unitățile de învățământ la care învață mâtzele negre: Colegiul Național Pedagogic <<Gheorghe Asachi>> Piatra Neamț, școlile gimnaziale de la Bodești și Pipirig”.

Lotul actual este format din Bianca Zăpor, Daria Lupu, Daria Besu, Delia Chirileasa, Alexandra Bancu, Sofia Munteanu, Alesia Munteanu, Ștefania Preda și Amalia Buftea – coordonator. Următorul turneu este la Timișoara, în perioada 26-28 septembrie 2025.

Președinte, prof. Eusebiu Popa