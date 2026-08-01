Turist din Republica Moldova salvat din zona Fântânele din Ceahlău de Ziua Salvatorului Montan

Nici de ziua lor, 1 august 2026, salvamontiștii nemțeni din baza de la Stațiunea Durău nu au avut parte de liniște. În jurul orei 19:00 au fost anunțați că un grup de turiști din Republica Moldova, aflați în excursie pe muntele Ceahlău, le solicită ajutorul. Un bărbat, de 40 de ani, a cedat pe fondul epuizării fizice și în urma unei crize severe de hipotermie.

Grupul de moldoveni se afla în apropiere de Cabana Fântânele în momentul în care au solicitat ajutor specializat, potrivit informațiilor furnizate de Raul Papalicef, șeful Salvamont Neamț.

„Acțiune în derulare. Salvamont Neamt intervine cu echipa care asigură permanența în Stațiunea Durău, în urma unui apel 112, în zona Piciorul Fântânelelor -Masiv Ceahlău, în vederea acordării primului ajutor și evacuării de urgență a unei victime cu simptome de hipertermie severă”, precizează Salvamont Neamț.

Salvamontiștii i-au acordat bărbatului primul ajutor în caz de hipotermie și l-au coborât de pe munte.

Pe Ceahlău au fost astăzi 28 de grade Celsius în jurul orei apelului.

Hipotermia pe timp de caniculă poate părea o contradicție, dar este un risc real provocat de scăderea bruscă a temperaturii corpului sub 35°C, adesea din cauza combinării apei reci, a transpirației și a vântului. Pe munte acest fenomen se instalează rapid, mai ales dacă, pe fondul epuizării fizice, pe caniculă, turiștii consumă lichide reci.

Angela Croitoru

Foto: Salvamont Neamț