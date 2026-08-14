Tupeu infracțional! Testul pe care un individ l-a dat polițiștilor chiar în fața sediului instituției din Târgu Neamț

Un localnic din orașul străjuit de Cetatea Neamț a dat dovadă de cutezanță extremă, de inconștiență, sau poate a vrut să testeze vigilența oamenilor legii, recurgând la un gest care avea să-l coste. A fost reținut și riscă să fie încarcerat.

Poliția orașului Târgu-Neamț a fost sesizată, la data de 13 august 2026, de un tânăr de 20 de ani, din localitate, cu privire la faptul că, în urmă cu o zi, în jurul orelor 21:00, în timp ce se afla în parcarea din fața sediului instituției menționate, a fost jefuit.

„S-ar fi întâlnit cu mai multe persoane, iar în momentul în care a plecat spre domiciliu, a constatat faptul că, din buzunar în lipsesc banii, suma de 1.300 lei. În urma activităților operative a fost identificată persoana bănuită de comiterea faptei, un tânăr de 23 de ani, din Târgu-Neamț”, a transmis IPJ Neamț.

Împotriva suspectului a fost luată măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore, cercetările fiind continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. Urmează ca târgnemțeanul să fie prezentat instanței de judecată, care poate să-l aresteze preventiv, să-l pună în arest la domiciliu sau în control judiciar.

Dan Sofronia