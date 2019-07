Mai multe familii dintr-o localitate din județul Neamț au constatat în dimineața zilei de 29 iunie că mașinile parcate în zona centrală a localității, inclusiv un TIR au fost sparte și li s-au furat bunurile aflate la vedere, dar și combustibilul din rezervor. Este vorba despre satul Răucești, localitate situată în imediata apropiere a orașului Târgu Neamț și a zonei mănăstirilor în care operează o grupare de hoți specilizați în asemenea lovituri. Păgubiții bănuiesc că este vorba despre aceeasi hoți din zona mănăstirilor Secu-Sihăstria, o ipoteză care pare să prindă tot mai mult contur. Cazul prezentat în detaliu, aici.

”Au furat motorină, bani și stații auto de la mai multe mașini, în dimineața zilei de 29 iunie, pe la ora 3. Și noi am fost printre cei păgubiți. Am fost la poliție de două ori, au cerut datele noastre și cam atât. Am văzut pe camerele de luat vederi de la primărie că au acționat la noi, în doar 10 minute. Nu se vede numărul mașinii și marca, deoarece camerele de luat vederi instalate sunt ieftine și fără folos real pentru comunitate. Am fost furați chiar în centrul comunei”, a declarat una dintre victime, care a rămas fără motorina din rezervorul din TIR.

Subcomisarul Ștefan Sali din cadrul Poliției Rurale Târgu Neamț, a declarat că ancheta este în plină desfășurare și sunt luate în calcul toate ipotezele.

C.T. STURZU