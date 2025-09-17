Trotinetele electrice interzise la Piatra Neamț după un accident mortal al unui tânăr de 15 ani

Un accident tragic în care un minor și-a pierdut viața a determinat autoritățile din Piatra Neamț să ia măsuri drastice împotriva trotinetelor electrice. Primarul Adrian Niță a anunțat oficial demararea procedurilor de retragere a acordului de amplasare pentru firma care închiriază trotinete electrice în municipiu.

Accident fatal la Piatra Neamț

În seara de 13 septembrie, un tânăr de 15 ani care se deplasa cu o trotinetă electrică pe strada Ștefan cel Mare din Piatra Neamț s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil. În ciuda transportării de urgență la spital, minorul a decedat în urma leziunilor suferite.

„Am dispus demararea procedurilor legale pentru retragerea acordului de amplasare deținut de firma ce închiriază trotinete electrice în Piatra-Neamț, pentru ca asemenea drame să nu mai umbrească niciodată viețile noastre„, a anunțat primarul Adrian Niță pe pagina sa de Facebook.

Poliția municipiului Piatra-Neamț a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale accidentului.

Statisticile sunt îngrijorătoare: în primele șapte luni ale acestui an, județul Neamț a înregistrat șapte accidente grave cu trotinete, comparativ cu unul singur în aceeași perioadă a anului trecut.

Alte orașe din România care au interzis trotinetele electrice

Piatra Neamț nu este primul oraș din România care ia măsuri împotriva trotinetelor electrice de închiriat. Constanța a fost printre primele orașe care a retras autorizațiile de funcționare pentru companiile le operau, considerând aceste vehicule periculoase atât pentru traficul rutier, cât și pentru cel pietonal.

„De aproximativ doi ani, constănțenii nu mai au la dispoziție trotinete electrice pe care le puteau găsi în diferite locuri din oraș, iar acest lucru s-a hotărât după ce mai mulți utilizatori au încălcat regulamentul. Unii le-au staționat pe carosabil, în timp ce alții au blocat căi de acces, parcări ori le-au aruncat în lac„, precizeazu autoritățile locale.

La Brașov, trotinetele electrice închiriate au dispărut de pe străzile orașului de la începutul anului. Primăria a decis interzicerea lor până când operatorii vor veni cu soluții pentru stații de pe domeniul public. Brașovul a fost în topul județelor cu cele mai multe persoane rănite grav în accidente în care au fost implicate trotinete electrice.

Incidente în creștere la nivel național

Cazurile de accidente și comportament periculos asociat cu trotinetele electrice se înmulțesc în toată țara în ultima perioadă:

-La Timișoara, aproximativ 20 de adolescenți au fost surprinși circulând haotic pe un bulevard aglomerat, blocând traficul și punându-se în pericol;

-În București, un tânăr de 22 de ani este cercetat penal pentru ucidere din culpă, după ce a lovit mortal o femeie pe trecerea de pietoni, trecând cu trotineta pe roșu;

-La Sibiu, un copil de 13 ani a ajuns în comă după ce a căzut de pe trotinetă.

Pietonii, în special persoanele vârstnice, se plâng că nu se mai simt în siguranță pe trotuare din cauza vitezei cu care circulă utilizatorii de trotinete. Nici șoferii nu sunt încântați de comportamentul imprevizibil al celor care folosesc aceste vehicule.

Conform Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, în 2022 au avut loc peste 1.250 de accidente ușoare și grave cu trotinete electrice, trendul fiind în creștere. Îngrijorător este faptul că în 9 din 10 cazuri, vina a fost a celor care conduceau trotineta, din cauza nerespectării vitezei, abaterilor de la regulile de circulație sau a deplasării pe sens opus.

Restricții la nivel internațional

Problema trotinetelor electrice nu este specifică doar României. Tot mai multe capitale europene impun restricții sau interzic complet închirierea acestor vehicule:

Paris este prima capitală europeană care a retras complet trotinetele electrice de închiriat începând cu 1 septembrie 2023, în urma unui referendum în care 89% dintre cetățeni au votat pentru interdicție.

Copenhaga a retras închirierea trotinetelor electrice în 2020, reintroducându-le ulterior cu condiții stricte, precum purtarea obligatorie a căștii de protecție și interdicția de parcare în centrul orașului.

În Londra, cei care doresc să închirieze o trotinetă electrică trebuie să aibă peste 18 ani și permis de conducere, iar vehiculele trebuie să respecte anumite specificații de siguranță.

Barcelona permite utilizarea trotinetelor electrice doar persoanelor peste 16 ani, interzice deplasarea pe trotuare și impune parcarea doar în spațiile special amenajate.

La Roma, viteza maximă pentru trotinete a fost redusă de la 25 la 20 km/oră, iar în zonele pietonale din centrul vechi este limitată la 6 km/oră. De asemenea, numărul de trotinete din oraș a fost redus de la 14.500 la 9.000, iar închirierea este permisă doar persoanelor peste 18 ani.

Măsurile restrictive din România și din alte țări europene reflectă o preocupare crescândă pentru siguranța rutieră și pietonală în contextul popularizării rapide a acestui mijloc de transport. Autoritățile se confruntă cu provocarea de a găsi un echilibru între mobilitatea urbană modernă și siguranța tuturor participanților la trafic.

