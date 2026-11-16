Triplă la Târgu-Neamț: permis suspendat, ITP expirat din aprilie și alcool la volan, totul într-o singură seară

Un tânăr de 25 de ani din Târgu-Neamț a avut, după o întâlnire cu Poliția rutieră, o seară de duminică plină de ghinioane. Polițiștii l-au oprit pe bulevardul Ștefan cel Mare și au descoperit, rând pe rând, că are dreptul de a conduce suspendat, că mașina nu are inspecția tehnică valabilă și că a băut înainte de a se urca la volan.

Totul s-a petrecut pe 15 noiembrie, în jurul orei 21:40, când un echipaj al Poliției orașului Târgu-Neamț a oprit pentru control un autoturism care circula pe bulevardul Ștefan cel Mare. Șoferul emana halenă alcoolică, așa că polițiștii l-au testat cu etilotestul. Aparatul a arătat 0,32 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Verificările au scos la iveală și restul „palmaresului”: permisul era suspendat, iar ITP-ul mașinii expirase încă din 11 aprilie 2026, adică de aproape șapte luni. Pentru faptul că a condus fără drept legal, tânărul este cercetat într-un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis. A fost sancționat contravențional pentru conducere sub influența alcoolului, pentru lipsa ITP-ului valabil și pentru lipsa documentelor, iar mașina a fost imobilizată.