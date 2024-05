0:00

Societatea TRIO Ferestre din Târgu-Neamț oferă o gamă largă de produse din domeniul tâmplăriei PVC. Succesul societății pe piața de profil nu a întârziat să apară. Și asta, datorită seriozității echipei de la TRIO Ferestre, a calității produselor și a respectului față de clienți.

Așa se face că, anul acesta s-au împlinit trei ani de activitate, trei ani de muncă, trei ani de provocări dar și de satisfacții.

Pentru a încununa munca echipei de la TRIO Ferestre, marți, 21 mai, conducerea societății a organizat un eveniment la împlinirea a trei ani de activitate pe piața de profil. Un eveniment dedicat angajaților, colaboratorilor, partenerilor, și nu în ultimul rând clienților.

La finalul evenimentului, domnul Ionuț Boancă, administratorul societății ne-a povestit pe scurt istoria afacerii TRIO Ferestre.

Povestea noastră a început acum 3 ani, în anul 2021, datorită dorinței de a evolua personal și profesional și de a construi un business durabil peste generații. Numele firmei reprezintă motivul pentru care am început acest proiect, adică cei 3 copii, Ștefan, Nectarie și Teodor, în care alături de soția mea, Alexandra, investim toate resursele disponibile, pentru a construi oameni integri și de nădejde, care să ofere valoare comunității în care trăiesc.Ne-am dorit ca atunci când vor crește și vor fi pregătiți să se implice, să existe acel loc unde să își valorifice calitățile, să-și dezvolte abilitățile și să folosească în mod util timpul liber pe care îl au la vârsta adolescenței.

Am deschis porțile unei afaceri mici, dar cu mari vise și ambiții. A fost o călătorie plină de provocări, reușite și învățături, dar astăzi, uitându-ne înapoi, suntem mândri de ceea ce am realizat și de drumul pe care continuăm să-l urmăm. Misiunea noastră este de a oferi produse și servicii de cea mai înaltă calitate, aliniate cu cele mai recente tehnologii și cu cele mai bune practici din industrie. Datorită acestui fapt, am ales încă de la început unii dintre cei mai buni furnizori din acest domeniu, ceea ce ne-a permis să avem acces la materiale de calitate și să livrăm produse finale care să satisfacă cele mai înalte standarde de performanță și durabilitate, precum MAXIMA FERESTRE pentru sistemele de tâmplărie, ROGRUP GLASS pentru pachetul de geam termoizolant și alți furnizori renumiți pentru profesionalism și calitate din acest domeniu. Acest lucru ne-a permis să construim relații solide și de încredere cu clienții noștri, relații care s-au transformat în parteneriate de lungă durată.

Mă întâlnesc aproape zilnic în oraș cu oameni pe care îi salut și mă salută prietenește căci au fost clienții mei, acest lucru îmi oferă o bucurie sufletească și mă face să am o satisfactie pentru toată munca depusă. Ne străduim să depășim așteptările clienților noștri și să construim relații de lungă durată bazate pe încredere, integritate și satisfacție garantată, acest lucru se reflectă în recenziile pozitive primite în mediul online.

Credem cu tărie că succesul unei afaceri nu se măsoară doar în cifrele de vânzări, ci și în contribuția pozitivă adusă societății, de aceea dorim să ne implicăm în diverse inițiative și cauze care aduc beneficii și îmbunătățiri în viața oamenilor din jurul nostru.

Cu resursele și experiența acumulate până acum, suntem pregătiți să ne extindem operațiunile și să explorăm noi piețe și segmente de clienți. Lucrăm îndeaproape cu clientul final și ne asigurăm că rezultatul final satisface toate nevoile sale. Suntem aici să ghidăm clienții către produse inovatoare și durabile, concepute pentru a îmbunătăți estetica, funcționalitatea și eficiența energetică a locuințelor clienților noștri. Contribuim pentru un mediu sustenabil, un mediu sănătos și prielnic generațiilor următoare.

Pentru noi este o responsabilitate faptul că atâția oameni și-au încredințat visele în mâinile noastre și le suntem recunoscători pentru asta. Când ajungi la pasul construirii unei case, în acel moment e scopul măreț din viața ta, din cauza costurilor enorme dar și pentru implicarea emoțională solicitată de acest proiect. Suntem conștienți că ne punem amprenta pe un aspect important din proiectul dumneavoastră ce va rămâne neschimbat pe termen lung, aspect ce l-am evidentiat prin motto-ul nostru „Tâmplărie pentru 3 generații”.

Astfel, am reușit să construim un brand de încredere în domeniul tâmplăriei, un brand care este asociat cu profesionalismul. La noi, calitatea este prioritatea principală, iar rezultatele se văd în fiecare detaliu al lucrarilor noastre. Clientul care caută și plătește pentru calitate trebuie să remarce și să simtă diferența. În continuare, ne dorim să creștem portofoliul de produse și servicii oferite clienților noștri. Ne focusăm pe creșterea echipei și pe asocierea oamenilor cu valori comune pentru a creea un mediu care să ne permită să ne dezvoltăm personal și profesional.

Mulțumim Bunului Dumnezeu, că a avut grijă și a așezat lucrurile în cel mai bun mod posibil, ne-a adus în cale oamenii de care am avut nevoie și am primit totul ca pe o binecuvântare.

1 din 3

Mulțumesc în special soției mele, care mi-a fost alături zi de zi în această călătorie, care m-a sprijinit și m-a sfătuit la fiecare impediment întâlnit.

Mulțumesc din suflet părinților pentru educația și întregul sprijin oferit, fără ei nu aș fi fost omul care sunt astăzi.

Mulțumesc echipei care îmi este mereu alături și care se dedică acestui proiect, partenerilor pentru profesionalism și servicii impecabile, clienților pentru sprijinul și încrederea acordată și comunității noastre care ne susține și ne ajută să ne promovăm activitatea. Fără voi toți, acest parcurs nu ar fi posibil!

Acum totul poate pare o poveste frumoasă, dar pentru a vă convinge de calitatea produselor și pentru o discuție pe larg despre ceea ce vă interesează, dați o fugă oricând între orele 8:00 – 16:00 de Luni până Vineri la showroom-ul lor de pe strada 9 Mai, Bl.1B, parter.

Pagina facebook: www.facebook.com/TRIOFerestre

Pagina web: www.trioferestre.ro

O parte dintre clienții care au beneficiat de produsele TRIO Ferestre, ne-au împărtășit câteva păreri:

Alexandra Țăranu: „O echipă profesionistă care ne-a ajutat și sfătuit în luarea celei mai bune decizii în legătură cu tâmplăria casei. Pe lângă echipa profi de la TRIO Ferestre, calitatea superioară a produselor, finisajele și materialele folosite sunt de top. Recomand TRIO Ferestre!”

Teodor Grigoraș: „O calitate extraordinară a produselor și niște oameni minunați la TRIO Ferestre”.

Amelia: „Pot să spun cu toată stima: Jos pălăria! Promptitudine, seriozitate, un exemplu de urmat. Mă bucur de colaborarea frumoasă și plină de succes!”.

ADV