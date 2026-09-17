Trenurile Iași–Brașov, afectate de lucrări: transbordare auto pe ruta prin Ghimeș

Călătorii care folosesc trenurile dintre Moldova și Transilvania trebuie să ia în calcul modificări de traseu și transbordări cu autocare sau microbuze, în perioada 21 septembrie – 2 noiembrie 2026. Restricțiile sunt generate de lucrări la infrastructura feroviară din zona Ghimeș – Lunca de Mijloc.

Potrivit informațiilor publicate de Mesagerul de Bacău ( toate amănuntele aici), circulația feroviară va fi parțial închisă în zona lucrărilor, fiind vizate în special trenurile InterRegio dintre Iași și Brașov.

Trenul IR 1541 Iași – Brașov va avea transbordare auto între stațiile Ghimeș și Lunca de Sus. Călătorii vor coborî din IR 12541, care pleacă din Iași la ora 08:32 și ajunge în Ghimeș la 13:40, urmând să fie preluați cu mijloace auto spre Lunca de Sus. De acolo, vor continua călătoria cu IR 12545, cu plecare la ora 14:37 și sosire în Brașov la 17:07.

Pe sensul invers, la trenul IR 1543 Brașov – Iași, pasagerii vor fi transportați cu autocare sau microbuze între Lunca de Sus și Ghimeș. Trenul IR 12543 pleacă din Brașov la ora 11:45 și ajunge în Lunca de Sus la 14:02, iar călătoria spre Iași va continua pe cale ferată din stația Ghimeș.

Modificările afectează și unele trenuri Regio care circulă în zonă. Pentru acestea, CFR Călători precizează că transbordările auto vor fi anunțate local, în stațiile de pe traseu.

CFR Călători recomandă pasagerilor să verifice din timp informațiile actualizate privind mersul trenurilor.