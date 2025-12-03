ACTUALITATESOCIAL

Trenulețul Moșului aduce magia sărbătorilor pe străzile municipiului Piatra Neamț

de Vlad Bălănescu

Cei mici sunt așteptați să urce la bord pentru aventuri de poveste alături de Moș Crăciun și spiridușul său neobosit.

Trenulețul va funcționa zilnic în perioada 2-26 decembrie, în intervalul 17:00 – 21:00, iar Stația lui Moș Crăciun (stația de plecare) se află în zona Piața Ștefan cel Mare / Bulevardul Mihai Eminescu, în fața sucursalei CEC. Trenulețul lui Moș Crăciun este oferit gratuit de Municipiul Piatra-Neamț.

Primarul Adrian Niță: „Dragi copii,

În fiecare an, magia Crăciunului prinde viață atunci când vă văd bucuria din ochi și emoția cu care trăiți fiecare clipă. De aceea, povestea acestui decembrie la Piatra-Neamț este scrisă cu și pentru voi.

La deschiderea Târgului, Moș Crăciun a lăsat în dar una dintre cele mai frumoase surprize ale sezonului: Trenulețul Moșului vă va plimba gratuit, până pe 26 decembrie, în fiecare seară între 17:00 și 21:00, prin orașul luminat ca în povești.

Un spiriduș vesel va fi ghidul vostru, iar plecarea se face de la „Stația lui Moș Crăciun” de pe Bulevardul Mihai Eminescu.

Îmi doresc ca fiecare călătorie să fie pentru voi mai mult decât o simplă plimbare: să fie o clipă de bucurie curată, o pauză de visare, un moment în care lumea întreagă pare mai bună și mai luminoasă.

Sper să vă așeze pe chip zâmbete calde și să vă lase în suflet amintiri care rămân acolo, ca niște mici comori ale copilăriei.

Vă aștept cu drag să vă bucurați de fiecare secundă a acestei povești de iarnă.”

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
