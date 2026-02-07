Trei tineri din Piatra Neamț, arestați preventiv după ce au agresat un bărbat în propria locuință și au furat 1.300 de lei

Trei tineri acuzați de tâlhărie calificată au fost arestați preventiv, după ce ar fi agresat și jefuit un bărbat în vârstă de 54 de ani chiar în locuința acestuia, în comuna Dragomirești, sub pretextul unei întâlniri la băut.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, incidentul a avut loc în seara zilei de 1 februarie, în jurul orei 22:00. Cei trei suspecți, cu vârste de 17, 20 și 21 de ani, din municipiul Piatra Neamț, s-ar fi deplasat la domiciliul victimei sub pretextul de a consuma împreună băuturi alcoolice. La un moment dat, în timp ce se aflau în interiorul locuinței, aceștia ar fi recurs la acte de violență și ar fi sustras suma de aproximativ 1300 de lei, după care au părăsit imobilul.

Apelul la 112 a fost făcut la ora 22:30, de către bărbatul de 54 de ani, care a sesizat atât agresiunea, cât și lipsa banilor. În urma activităților informativ-operative desfășurate de polițiștii Secției de Poliție Rurală Ștefan cel Mare, au fost identificați cei trei suspecți. În cadrul controlului corporal efectuat asupra minorului de 17 ani, polițiștii au găsit suma de 752 de lei.

„La data de 2 februarie a.c., prin ordonanța organelor de cercetare penală din cadrul Secției de Poliție Rurală Ștefan cel Mare s-a dispus reținerea persoanelor bănuite de comiterea faptei, pentru o perioadă de 24 de ore, cercetările fiind continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată. Bărbatul de 54 de ani s-a opus emiterii unui ordin de protecție provizoriu, conform Legii 26 din 2024, fiindu-i înmânată în acest sens, o cerere privind emiterea unui ordin de protecție, de către instanța de judecată competentă”, au declarat reprezentanții IPJ Neamț.

Ulterior, la data de 6 februarie, ora 11:30, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Neamț au pus în executare mandatele de arestare preventivă emise de Tribunalul Neamț pe numele celor trei tineri, aceștia fiind în prezent cercetați.