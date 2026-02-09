Trei sportivi români intră astăzi în concurs la Jocurile Olimpice de iarnă

Astăzi, 9 februarie, trei sportivi români reprezintă România Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina în probele de sanie și sărituri cu schiurile.

De la ora 18:00, Corina Buzătoiu va concura în primele două manșe ale probei feminine de sanie. Competiția se desfășoară pe o pistă cu profil tehnic, unde constanța și controlul pe viraje joacă un rol important în stabilirea clasamentului după primele coborâri.

Începând cu ora 20:00 este programată proba individuală de sărituri cu schiurile, cu participarea românilor Andrei Cacina și Mihnea Spulber. Concursul presupune două sărituri, notate în funcție de distanță și stil, într-o probă unde condițiile de vânt și adaptarea la trambulină pot influența rezultatul final.

Delegația României numără 28 de sportivi și o rezervă, care concurează la 9 discipline desfășurate în probe organizate în localități din nordul Italiei. Competiția poate fi urmărită în direct pe TVR 1, TVR Sport, Eurosport 1, Eurosport 2 și HBO MAX.

Sandu Munteanu

Foto: olympics.com