Trei șoferi băuți prinși de polițiștii nemțeni în acest week-end. „Recordman” cu 1,14 mg/l alcool pur în aerul expirat a ajuns cu mașina în șanț

În ciuda acțiunilor anunțate în aproape fiecare week-end de Poliția Neamț, sunt în continuare șoferi care aleg să se urce la volan după ce au consumat alcool. Trei astfel de exemple au fost oferite de IPJ Neamț în acest week-end.

Recordul s-a înregistrat la Tămășeni. Un șofer cu alcoolemie de 1,14 mg/l alcool pur în aerul expirat nu a mai putut menține controlul asupra mașinii și ieșit în decor. „Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săbăoani se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe strada Unirii, în interiorul localității Tămășeni, au observat un autoturism, care era ieșit în afara părții carosabile, într-un șanțul betonat, de pe sensul opus de mers al acestuia.

Conducătorul auto, un bărbat de 48 de ani, din Tămășeni, nu a suferit leziuni. Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 1,14 mg/l alcool pur în aerul expirat”, arată comunicatul ISU Neamț.

O problemă a fost și la Piatra Neamț unde „un bărbat de 43 de ani, din Piatra-Neamț a fost depistat conducând un autoturism, pe strada Obor, din Piatra-Neamț, sub influența alcoolului.

Acesta a fost testat cu aparatul etilometru rezultatul fiind 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat”.

Cu exact aceeași alcoolemie a fost depistat și un șofer din Urecheni, în satul Țolici. „Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Urecheni, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza satului Țolici, au procedat la oprirea în trafic a unui autoturism, condus de un bărbat de 47 de ani, din Țolici.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o alcoolemie de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat”, se arată în același comunicat.

Foto ilustrativă: arhivă